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人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒轟：不是正常人

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友無奈表示，老公平常很老實，但偶爾會口不擇言，一點分寸都沒有，就像她不給摸時，對方竟脫口說，那要去摸女兒。對此，網友們一面倒喊恐怖，直呼「就算是開玩笑的，我也覺得很變態」、「嘴秋沒意見，動到女兒身上我沒法接受」。

人妻在「靠北婚姻社團討論區」發文提到，「看到年輕一點的妹就想插幾下，這老公是不是該放生了？雖然是嘴上說說，但心裡還是會介意。」

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她提到，老公平時很古意，但老愛講一些有的沒的，「有時不想讓他摸，他居然會說，那我去摸XX（女兒），我們女兒才4歲。」

▲桃園市謝姓男子日前一對3歲女兒怒摑頭部後送醫不治死亡，桃檢12日解剖女童發現，腦部受創嚴重併發腦水腫致死，狠父已遭地院收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這番話引爆眾怒，網友們激動表示，「前面的不置可否 ，端看夫妻之間能接受的玩笑程度，但扯到女兒身上，不只是白目，更是低俗到極點，看得我火都上來了」、「拿自己女兒來講，已經不是正常人，妳要多注意」、「肉片看太多了？這樣叫做平時很老實？最後那句話感覺很噁心耶，要幻想也找別人，對自己女兒是有什麼毛病」、「他是不是變態，自己女兒也講得出口」、「講到小孩我不能接受欸」、「妳老公很低級」。

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