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重金買房送賓士供養小三！扶正不成切了他　渣夫回頭找元配哭哭

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫在外偷吃小三6年，砸大錢出國玩買房送車，最後卻被趕出門，回頭找元配低頭認錯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名已婚蔡姓保險員因保費業務與李姓彩券行女老闆往來，2人竟發生不倫戀，從2015年5月交往到2021年8月、時間長達6年，期間直接同居、蔡男當金主出錢供小三吃喝玩樂，還下重本幫買房換賓士車，小三後來想扶正，不斷逼迫蔡男跟元配離婚，直到小三遲遲等不到名分，氣得將蔡男趕出同居處，無處可去的蔡男只好摸摸鼻子、回家低頭向元配坦承詳情。元配得知後向李姓小三提告300萬損害賠償，台北地院審後判得60萬，可上訴。

元配主張，在丈夫被李姓小三狼狽趕出門後，她才得知這段長達6年的婚外情，丈夫不但在外與小三同床共枕，更花費大把金錢供養小三生活開銷，共同國內國外到處遊玩，甚至買房子給她，也曾先送了她一部69萬的車，接著更幫她換了百萬賓士車，還想慫恿丈夫跟她離婚、自己竄升為正宮，這些事讓她大受打擊、身心崩潰，她怒向小三求償300萬損害賠償。

李姓小三則搬出大法官解釋，她表示現在憲法中未將配偶全認定為憲法上權力，民法也沒載明「配偶權為權利一種」，既然這樣何來侵權？並提出2019年5月22日元配曾傳訊給蔡男表示宥恕或默許，蔡也表明會彌補元配，且在當時元配就知道這段關係、卻遲到2021年9月才提出訴訟，已超過2年請求權時效。李女更大力撇清蔡男長期在外拈花惹草，就算元配的婚姻破裂，也不全是她一人造成，只向她要求高額賠償並不公平。

法官檢視蔡與李的對話紀錄，李女不斷爭求一個名分，「我很累了、我需要你」、「你告訴我結束婚姻，那我們就結婚」，也親密叫「老公辛苦啦」「老公好帥」，並直接索取各種開銷費用「匯給我生活費」、「買衣服的、化妝品39640」，動輒上萬起跳，勘認2人關係親密，有同居等情形。

台北地院認為，李女明知對方是有家庭的人夫，仍與其發生性行為、還論及結婚，也拿出憲法打臉李女，「大法官會議係認為在夫妻之一方違反忠誠義務時，國家以刑罰介入，有違比例原則，並非認為婚姻關係中，一方對他方可無所謂基於配偶身分法益，或配偶權不存在」，而李女直到去年都還與蔡密切往來，時效性的抗辯不足採，侵權事實也明確，審酌後判賠60萬元適當，仍可上訴。

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