921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

▲921大地震23週年。（圖／CTWANT提供，下同）

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台東日前接連發生芮氏規模6.4、6.8強震，前後還有上百次餘震，導致東部災情頻傳，其中又以花蓮玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉的災情最為慘重，除了民宅倒塌、橋梁斷裂，山區也傳出多起坍方事故，造成數百人受困。本月21日適逢921大地震23週年，加上台東又發生大地震，讓台灣人再度回憶起驚恐一夜。

1999年9月21日凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3強震，地震深度僅8公里，持續時間長達102秒，期間台灣全島都感受到明顯搖晃。根據統計，921大地震造成2,417人罹難，29人失蹤，1萬1,305人受傷，另有5萬1,711棟房屋全倒，5萬3,768棟房屋半倒，是台灣戰後傷亡損失最嚴重的自然災害。

在921大地震發生當天，餘震就相當多，影響最大的1次是主震發生還不到1個小時之後的凌晨2點16分，芮氏規模為6.7，這場緊接在7.3主震之後的餘震是造成921大地震房屋毀損比其他地震要多的主因。接著是在9月22日上午8點14分，芮氏規模為6.8。以及9月26日上午7點52分，芮氏規模為6.8。

▲921大地震23週年。

「台灣朋友還記得921的恐懼嗎？」一名網友日前在PTT八卦板發文，「那時候還是小學生，只記得新聞報導的很可怕，然後那個時候網路還是撥接。地震發生時完全睡著，沒有體會過恐怖，聽說當時中部地區的人，基本上都忘不了傷痛。當時的建築工法很爛，也因此地震過後蓋的新房子，結構都加強了。好像有聽說當時的天空是紅色的」。

對此，經歷過921的鄉民紛紛留言「我竹山人，現在對地震都無感」、「死了二千多人，怎麼可能忘記」、「用直升機從集集送出來幾乎沒有全屍都屍塊。當時我不懂事，跟著進災區幫忙，沒辦法不吐」、「到東勢工作的時候，整條街都是蓋白布」、「到東勢工作的時候，整條街都是蓋白布」。

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