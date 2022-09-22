芬蘭入境飆漲50%！邊境逃亡車龍排到30km　政府淡定：情況受控

Russian civilians are currently waiting hours in a massive traffic jam near Finland's border to get the fuck out of Russia and avoid fighting Putin's war against Ukrainepic.twitter.com/rd9YNPFiCj — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 21, 2022

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁21日宣布啟動「局部動員令」，徵召30萬名預備役民眾投入烏克蘭戰場，升級對烏的軍事行動。這是該國自二戰以來首次發出相關軍令，嚇得當地人民迅速出逃。歐盟國家唯一仍對俄羅斯開放的芬蘭邊境，當天晚上湧入大量車潮，但邊防警衛隊表示，邊境的局勢「已得到控制」。

▲普丁21日宣布啟動「局部動員令」後，芬蘭邊境就出現了長達30公里的「逃往車龍」。（圖／翻攝自推特）

據路透社報導，芬蘭邊防警衛隊22日證實，自21日晚間起，該國東部與俄羅斯交界的地區車流量就有加劇趨勢，21日當天共有4824名俄羅斯人從東部邊境進入芬蘭，比前一周的3133人高出了50%以上。

自普丁發出「局部動員令」後，芬蘭邊境「大逃亡」的畫面也陸續被上傳至推特等社群媒體，還有人聲稱現場的車龍已排至30公里長。邊防警衛隊負責人皮特卡尼蒂（Matti Pitkaniitty）指出，「入境人數明顯出現了不尋常的上升趨勢，但相關情況現已得到控制，而且21日進入芬蘭的人數其實不比週末多。」

Report:

Huge queues 30 km long in some places on the border of Russia and Finland.

These are probably those who had Z on their avatars.

Where are you running away, and duty to the motherland?#Russia #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/bClfnxkBxv — MAKS 22 (@Maks_NAFO_FELLA) September 21, 2022



芬蘭國防部長凱科寧（Antti Kaikkonen）21日也在普丁發出「局部動員令」後表示，芬蘭正密切關注鄰國的局勢，同時也充分準備好了國內的防衛力量。芬蘭政府當天也指出，該國準備通過限制或阻止俄羅斯遊客入境的新法，以免成為其他國家簽發申根簽證的過境國。至於同樣與俄國相鄰的挪威，北部邊境一名警察表示，進入挪威的人數沒有變化。