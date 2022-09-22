ET民調／蔣萬安支持度36.9%居冠　陳時中29.4%、黃珊珊22.8%

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

針對年底台北市長選戰，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

年底台北市長之戰，除了國民黨立委蔣萬安、民進黨籍的前衛福部長陳時中和以無黨籍身分參選的前台北市副市長黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰、共和黨的唐新民與無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、王文娟、謝立康，共12人登記參選。

對此，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

▼台北市長選戰最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大，下同）



相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5%至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5個百分點。

在看好度方面，41.1%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.2%台北市民看好陳時中，黃珊珊看好度則為20.7%。至於喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9%、討厭度為26.0%；對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%；而對黃珊珊的喜好度為34.1%、討厭度則為18.2%。

特別的是，民調進一步詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人？結果顯示，在蔣萬安支持者中，有72.1%表示不會改變，21.5%改投黃珊珊，0.7%改投陳時中；在陳時中方面，有84.8%不會改變，7.3%改投黃珊珊，2.1%改投蔣萬安；至於黃珊珊的支持者，有63.4%不會改變，21.2%改投蔣萬安，9.0%改投陳時中。

此外，針對台北市長柯文哲的施政表現，民調結果顯示，有48.0%的市民感到滿意，但也有46.9%的市民感到不滿意，顯示台北市民對市長柯文哲的施政評價兩極。其中，在各項市政議題中，台北市民最在意的前五項市政發展項目依序為社會福利、房價問題、交通建設、社會治安與醫療政策。

在社會福利的議題中，根據民調結果顯示，以陳時中推出的「台北安居123政策」認同度最高，有71.8%的台北市民認同此政策；而蔣萬安的「生養住政策」認同度為65.5%；黃珊珊「台北未來宅」中的「以租轉購」認同度則為64.5%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月16日至20日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,048份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。