APP瘋傳台南永康區議員選舉民調　林燕祝：疑欲誤導選民

▲近日在Line上瘋傳台南永康區選舉民調結果的截圖，排名第1的是國民黨籍現任市議員林燕祝，林燕祝懷疑係有心人想誤導選民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日在Line上瘋傳台南永康區選舉民調結果的截圖，排名第1的是國民黨籍現任市議員林燕祝，並指民調係成功大學民調中心所做，惟除成大否認外，排名第1名的林燕祝也懷疑係有心人想誤導選民。

對這份民調，成功大學調查統計研究中心召集人趙昌泰表示：「沒有做！永康區絕對不是我們做的！」。趙昌泰說，一直都有接受委託，做各式各樣的調查都有，但永康區的選舉民調絕對沒有。趙昌泰指出：「那份民調絕對不是我們做的，不知道為何會傳出是我們做的，在南部常會這樣，不是第一次了」。

據了解，該民調係針對永康區15位市議員參選人進行抽樣調查，樣本數1千多，結果，排名第一、分數最高者為國民黨籍的現任市議員林燕祝，其次分別為民進黨籍朱正軒、民進黨籍陳秋萍、民進黨籍黃肇輝、國民黨籍李鎮國、無黨籍林冠維、台聯黨籍楊中成；現任議員林易瑩排名第10。

林燕祝表示，她約在10天前她就得知這份民調，若該民調是真的，她非常感謝，在她生病的這段時間，選民仍是肯定她及她的團隊，但如果該民調是有心人士刻意做出來的，就是要誤導選民，是不是意指林燕祝的票數太高了，要將票撥給其他候選人，林燕祝說：「我的支持者沒那麼容易被撥走，但是中間選民就會被影響」。

林燕祝說，她不知道該民調是誰做的，但聽聞與綠營有關，她說：「民進黨籍的參選人全都進榜，並將脫黨參選的陳世霖排除在外，意即告訴選民，別將票浪費在不會當選的人身上，做這份民調疑似是在鞏固民進黨的選情」。

該份民調排名第10的現任市議員林易瑩說，她不知道有這份民調，要看民調是否由可信度高的單位所做，再來討論。排名第4的民進黨籍黃肇輝指出，他在幾天前得知這份民調，如果該民調係依照正式民調程序所做，可信度就比較高。黃肇輝說：「雖然該民調結果我排在第4名，是在安全名單內，但還是要努力，其他的還算蠻接近的，我認為林冠維的排名應該是再往前一點」。

脫黨參選的陳世霖在該民調結果是落在榜外，黃肇輝認為，就常態而言，永康區的民進黨支持者，不會支持脫黨參選者，「這結果較符合目前的趨勢」。

惟陳世霖卻有不同見解，他認為不論該民調是真是假，將他排在第8名，與第7名楊中成只有些微差距，「這會讓我的支持者凝聚危機意識，大家會認為只差一點點，因此會更加努力去拉票，如果將我做在第1、2名，我就落選了」；陳世霖強調，4年前他獲民進黨提名，大家都說他「穩當選」，造成票被瓜分，才會落選，「就是沒有危機意識，才會落選，4年前的痛，我還記得」。