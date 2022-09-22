高虹安涉抄風波變吵「戰學歷」　林飛帆：有點柯文哲的影子

▲林飛帆（右）接受黃光芹（左）專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉嫌抄襲，20日因脫口「戰學歷」引發批評，21日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪落淚引發討論。民進黨副秘書長林飛帆22日接受同一個節目專訪時表示，選舉一定會被檢驗，高虹安好好開誠布公解釋就好，不過現在「戰學歷」轉移討論論文抄襲與否的焦點，他認為有點台北市長柯文哲的影子。

林飛帆表示，高虹安論文要交由學術倫理委員會審定，目前確實發現高有更改參考書目跟謝詞，但修改也是被許可的，問題在於高虹安是新竹市長參選人，所以一定會被檢驗，好好開誠布公解釋就好。他也說，民進黨人都是高度被檢驗，例如新竹市前市長林智堅離開桃園選戰，選擇在其他地方爭取清白，對論文門已負起該負的責任，高虹安應也可用同樣態度，逐字逐句好好向外界說明。

林飛帆說，高虹安當然跟林智堅不一樣，林智堅過去求學過程不是都拿第一名，且確實很多人不一定都是學霸，每個人可以對自己成就有光榮感，但不要用這種成就來踐踏他人，即使高虹安澄清說自己講的對象是林智堅，不是針對中華大學，但他不認為林智堅該被這樣對待。

林飛帆表示，高虹安後來道歉是很正確的做法，但他也發現有點柯文哲的影子，因為柯文哲失言後的應對做法都是同一套，就是話講出去後才澄清，又說都是別人斷章取義、別人在扭曲，進而不討論事情本質，現在「戰學歷」爭議，也有可能是在轉移論文抄襲焦點，但整個模板跟套路都跟柯文哲很相似，這不是很好的做法。

對於台北市長柯文哲今日將高虹安遭圍剿一事，比喻為「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」一事，林飛帆說，柯文哲講性侵這2字應該是有意的，想要讓外界不得不轉而討論，使大家對此事進行回應，而這就是柯文哲標準套路。