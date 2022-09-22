柯文哲「惡霸性侵」比喻惹議　她痛批「累犯」：對狂妄發言毫無悔意

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲22日以「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」比喻此事件，引發外界譁然。對此，立委王婉諭開嗆，「這不但是極為不恰當的比喻，更是在受害者的傷口上撒鹽！柯文哲因為性別意識相關言論而失言早已不是一兩次，不但是累犯，更對這些狂妄發言毫無悔意。」

柯文哲22日上午出席田園城市國際論壇時，被媒體問及如何看待藍綠陣營攻擊高虹安論文事件？柯文哲回應，高虹安畢竟還年輕，所以會覺得很委屈，「要怎麼形容？就像是一個惡霸、流氓要去性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說為什麼咬人？奇怪！」

針對柯文哲市以「惡霸性侵女生」來類比近日風波，王婉諭痛批，「傻眼至極，這不但是極為不恰當的比喻，更是在受害者的傷口上撒鹽！」她認為，公眾人物、政治候選人的行為和舉止，本來就會在一次又一次的場合中受到檢驗與公評，在不涉及無關公共討論的人身攻擊之上，都是政治人物必經的受檢驗過程，這與性侵受害者的處境完全不相同。

王婉諭表示，高虹安博士論文涉抄引發許多人分享自身求學的經歷，並開始省思台灣教育長期以來「考試至上」、「戰學校」的風氣，這些評論與觀點，也不該完全跟惡霸劃上等號。

王婉諭指出，2017年柯文哲曾脫口而出「這就是被強Ｏ比被誘Ｏ便宜」，完全不將性暴力的嚴重及帶給被害人的傷害當一回事，隨口就拿來跟不相關的事情作不當比喻，當時就引發輿論大力撻伐；後來柯文哲當眾道歉，稱「下次要注意」，不料五年後又再次故態復萌。

「過去這幾年來，柯文哲不但是累犯，對於這些狂妄的發言更是毫無悔意。」王婉諭坦言，2014年柯文哲就曾說過參選人「年輕漂亮，適合坐櫃檯或當觀光局代言人，不適合當市長」；後續也有「婦產科就是在女人大腿間討生活」、「30% 女性未婚是國安危機」、「女生素顏上街很嚇人」、「陳菊是比較肥的韓國瑜」、「有些人是素珠，不該演成林志玲」等。

王婉諭透露，上週自己出訪美國時，與紐約市性平處長談到如何增進性別平等，當時賈桂琳處長提到，官員的公開發言內容、對外說明政策的文字中納入性別平權、多元性別的觀點，都是最基本也是最重要的努力，政府怎麼做，也會影響人民對性別平權的看法。

「相較之下，台北市政府雖然有性別平等辦公室，但柯文哲身為首善之都的市長，言行之間卻未展現出對性別平權的理解與重視。」王婉諭說，她認為柯文哲應該更加謹慎自我約束，提升性平敏感度，才能讓台北市成為一個更加共融、平等的城市，並增進台灣公共輿論的討論品質。

另外，前北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，「我想邏輯是對的，我們希望事情應該看本質，而不是一直看大家互相撕咬，都不是好事。每個人發言都會負起言論責任，相關事情就是讓市民評價，你的言論就是自己負責，大家就是各負言責。」