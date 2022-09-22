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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／攜小雞組戰力！每日行程PO群組　蔣萬安10月下旬成立聯合競總

▲▼蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選舉熱戰，不僅市長候選人忙碌，許多市議員也預計在10月開始成立競選總部，國民黨台北市長參選人蔣萬安近期與市黨部合作，將每天的行程及拜會的地點發布在群組裡面，希望可以藉此加強與黨籍市議員與里長參選人連結，發揮母雞帶領小雞的最大效益。

選戰倒數65天，蔣萬安團隊近期正積極尋找聯合競選總部，根據內部人士透露，團隊近期看了多個場地，包含大安區及中山區等地，目前尚未找到合適地方，但希望可以找到適合的百坪空間，未來可以當作舉辦任何活動及最後開票的地方，同時也預計在10月中下旬成立聯合競總。

近蔣人士透露，總幹事林奕華目前是整個選務的統籌處理，因為蔣萬安行程非常多，近期都希望每個場合都有一些議員及里長可以陪同，有些比較需要聚集的場合，現在也規劃市黨部一同來協助。

有藍營人士建議，因為蔣萬安團隊不熟黨部，或是一些議員、里長的連結，一開始會有些吃力，他不諱言，蔣團隊其實人手不充足，建議多借重市黨部來做訊息的發布等工作，未來號召同黨籍人士的速度一定會非常快。

對於一再傳出黨籍市議員參選人不清楚蔣萬安發布的政策及拜會的地點，有知情人士指出，這些似乎都是老問題了，蔣萬安的行程安排上確實有些問題，可能在安排上沒有這麼周到，確實會有一些反彈的聲音出現，接下來蔣的公開行程與政策發布都會透過市黨部同步透過群組，希望能加強蔣與議員連結、互動，團結合作爭取勝選。

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