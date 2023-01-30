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日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1！報復性消費擊敗陸客

▲▼ 日本疫情。（圖／路透）

▲日本開放自由行後，吸引大批台人去旅遊。（圖／路透）

文／鏡週刊

隨著新冠疫情趨緩，各國的旅遊限制開始放寬，「日本綜合研究所」最新研究數據就發現，2022年12月外國遊客的刷卡消費額與2019年12月疫情爆發前相比，台灣客竟然增加2.3倍，是所有外國觀光客刷卡消費增長率最高的，勝過中國的1.7倍。

據日本《NHK》報導，「日本綜合研究所」針對2022年12月份外國觀光客的刷卡消費額做統計，並與2019年12月份的數值來做比較。研究發現，平均每張卡的消費額與3年前同期相比，以台灣旅客的增長率最高，高達2.3倍，其次是泰國的1.9倍，再來是澳洲的1.8倍，接著為中國與英國旅客的1.7倍。再來是美國1.6倍，韓國1.4倍。

▲▼偉晉日本滑雪偶遇4藝人。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

▲藝人黃偉晉近日飛到日本和宇宙滑雪，巧遇禾浩辰、蔡昌憲和郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

其中若以購買戒指、包包、錢包等名牌店的刷卡消費額來統計，又發現台灣與美國旅客的刷卡消費額，比3年前增長4.8倍，中國旅客為4.1倍，泰國旅客為4倍。

日本綜合研究所就分析，雖然歷經新冠疫情，但因為旅客們睽違3年來到日本旅遊，加上日圓匯率相對便宜等因素，讓高單價商品成為這波「報復性消費」的中心。



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