勸林佳龍「多念經」　侯辦：降伏選北市「求不得」的心魔

▲林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

《天下雜誌》公布2022縣市長施政滿意度，新北市長侯友宜今年第9名，遭民進黨新北市長候選人林佳龍批無力又分心，更批侯像在念經一樣地講安居樂業，常常答非所問。對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢受訪時表示，林佳龍為了選舉，竟將許多民眾的日常習慣汙名化，絲毫不尊重信仰，呼籲林佳龍沒事多念經，降伏「求不得選台北市」的心魔，不要因悲憤而整天散發暴戾之氣，胡亂攻擊。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍一再噴政治口水，侯友宜始終重申「好好做事」，不願落入口舌之爭，不料被林佳龍指是在「念經」。吳亮賢指出，林佳龍自被迫「改選」新北市以來，便選擇了最低階的戰術，以人身攻擊、潑髒水等方式攻擊侯市長，甚至說出不要警察市長、里長市長等字句，將堅守第一線為民服務的警察、里長等社會要角汙名化，甚至還亂扯「吃三個饅頭會中毒」，讓無辜的饅頭業者「躺著也中槍」。

吳亮賢表示，原以為林佳龍的「烏龍語錄」會因外界批評而懂得反省，沒想到林佳龍昨天以「念經」一事進行惡意連結，今天又引用聖嚴法師話語進行政治攻擊，「林佳龍為了自己的選舉，汙辱許多民眾們的信仰及日常習慣，全身散發暴戾之氣，不尊重宗教信仰又玷汙佛門聖地」。

吳亮賢也呼籲林佳龍，佛經曾說過，人生八苦之一為「求不得苦」，聖嚴法師也曾經開示「何謂求不得苦」，網路都找得到，期盼林佳龍多念經，或是上網看看比較正向及光明的文章，為自己身心尋求安定，並降伏「求不得」的心魔，不要因為「求不得選台北市」，而落入終日悲憤與不堪的惶惶之苦。

