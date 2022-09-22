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林佳龍體驗攀岩表現佳　拋當選將成立運動局培訓攀岩選手

▲林佳龍22日到中和體驗攀岩。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍22日到中和體驗攀岩。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（22日）與立委江永昌、黨內議員候選人到中和室內攀岩場體驗攀岩。首次攀岩的林佳龍，在教練教導下，採「三點不動，一點動」，身腦並用，快速地攀了數公尺高，現場掌聲不斷，教練更評林佳龍有99分，很厲害。

林佳龍受訪時，拋出新北市設立運動局後，會將攀岩納入重點項目，也讓奧運選手的訓練中心在新北市。新北是北部三大岩場所在地，而室內比賽用場地也不會佔據很大空間，但政府長期沒看到攀岩運動所帶來的國民體育跟國際競賽效益，因此他會跟教育部體育署溝通，給予攀岩的奧運選手更多支持，也讓更多人的認識喜愛攀岩，未來可能會出一個奧運金牌選手。

林佳龍也表示，所以成立運動局後，會先從新北市開始辦理攀岩競賽，推動「以賽代訓」，全市29區可以先打擂台，再進一步跟國際交流，讓國際攀岩高手到新北。

對於攀岩體驗，林佳龍說，攀岩很刺激，在理事長指導下，讓他可以身腦並用，是很好的運動；而攀岩也有撇步，就是「三點不動，一點動」，當腳要動的時候，手不要動，而手動的時候，則腳不要動。

除了林佳龍攀岩外，江永昌與競選總部發言人李坤城、議員候選人張嘉玲、黃淑君皆有挑戰。

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍今日(9/22)來到中和原岩攀岩館，與攀岩選手交流體驗攀岩活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍今日(9/22)來到中和原岩攀岩館，與攀岩選手交流體驗攀岩活動。（圖／記者湯興漢攝）

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