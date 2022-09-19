地震來了晃爆！好市多員工急撤會員「離開貨架」　他見1事驚呆

▲好市多員工急著讓會員遠離貨架。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

台東池上18日14:44發生規模6.8地震，全台都感受到強烈搖晃，不只花東頻傳災情，許多大賣場、超市也遭殃，商品掉在地上還算小事，玻璃瓶罐摔碎一地才是慘不忍睹。就有網友見狀，突然想到一件事，好奇發問，「為什麼好市多的高處貨物好像從來都沒看過災情？」意外釣出內行解惑。

這位網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」發文，「地震後，看到賣場玻璃瓶罐碎滿地，只有我好奇……為什麼好市多的高處貨物好像從來都沒看過災情？」文中則附上一張好市多賣場內的照片，可以看到貨架高度已經快碰到天花板，上面還堆滿商品，如果鐵架倒了的話就慘了。

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原PO還在留言處貼出一段影片，只見有會員拍下地震時賣場內一景，雖然工作人員大聲喊著「離開貨架」、「遠離貨架」，擔心貨架會倒下來砸傷人，但架子也只是有晃動，不僅沒倒，也沒有商品掉落。

話題一出，就有網友指出，「產品幾乎都是裝箱子裡，架上的有封膜」、「一次都一大包一捆、用的也是貨架不是一般商品陳列架，當然有差」、「整個含棧板有封膜，不太可能會掉下來，除非整個架子倒塌」、「打板的都有交丁（交叉擺放堆疊），沒辦法交丁的都還有墊紙板。說真的要搖到這種疊法要全倒，可能台灣沒幾棟房子會站著的。」

還有人表示，「貨架有加強過，也用螺絲釘拴在地板上」、「因為他是棧板倉儲而且有包，一般大賣場是開架單件擺放」、「工業伸縮膜，具有高韌性高抗剪」、「因為宜花東沒有好市多。」不過，有網友就提到，好市多有次是幾箱紅酒摔碎在地上，「有啦還是有一次。」還有人歪樓，「因為是台灣地震，這個是美式賣場，震不到」、「好市多、壞事少。」