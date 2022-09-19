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好市多商品放超高「強震後沒掉下來？」　內行揭1細節：要倒真的難

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多很多商品都放得很高。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

地震發生當下猛力一晃，許多店家都傳出災情，商品掉落地面甚至摔破，與此同時就有網友不禁好奇拋問，為什麼好像沒聽說好市多有這類情況呢？貼文曝光後，底下網友也點出可能原因。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到地震過後，常常都會看到賣場內的玻璃瓶罐碎滿地，但是這次強震過後，好像沒聽說好市多的高處貨物掉落，這是為什麼？

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▲▼ 好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多。（資料照／記者劉維榛攝）

貼文一出，底下網友點出可能原因，「產品幾乎都是裝箱子裡，架上的有封膜」、「未拆散上架販售」、「有封膜啊，要倒真的難」、「都有打膠膜也很難掉下來吧」、「有封膜，不太可能會掉下來，除非整個架子倒塌」、「因為他是棧板倉儲而且有包，一般大賣場是開架單件擺放」、「所以說，有套沒套很重要！沒套的你看就都出事了！（我是說套上膠膜）」。

@dunhill0093 #地震#好市多costco ♬ 原聲 - 錢笑窮

此外，也有內行網友講解，他過去曾在澳洲工作，剛好有封過好市多那種膜，「那個膜韌性超強，3、4圈就超難開，要用刀割」。而前兩天發生地震時，有網友在TikTok貼出相關影片，當時好市多員工指揮客人「離開貨架」，所幸最後沒有商品掉落。

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