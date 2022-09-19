嘉義好市多「阿嬤自備針線」縫衣服　萬人一看驚呆：是狠角色

▲阿嬤在好市多縫衣服。（圖／李先生授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義一名李先生昨到好市多購物時，目睹有位阿嬤自備針線，坐在供消費者試坐的辦公椅上，悠閒地縫衣服。畫面狂吸超過1.4萬人，大票網友不禁笑回，「阿嬤的口袋什麼都有！」

李先生在臉書社團「路上觀察學院」PO出有趣的一幕，笑問「阿嬤妳的針線哪裡來的？」從畫面中可見，阿嬤坐在貨架下的辦公椅上，一邊翹著二郎腿，還一派悠閒地拿著針線縫衣服。

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李先生向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨天在嘉義好市多看到這個阿嬤，「我拍一下就走了，但10幾20分鐘後有折回去看，人已經不在那裡了，換成別人坐上面看手機。」

▲網友們狂留言蓋樓。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

照片在網上引起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「阿嬤...可以幫忙縫名牌嗎」、「節能省電就趁現在了」、「要買一組阿嬤回去縫衣服嗎？只要1999元」、「阿嬤手中線，好市多祕密縫」、「人家其實是在躲地震啦」、「身為一位慈母，褲子口袋放幾根針阿、線阿也是很正常的」、「這是狠角色」。

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