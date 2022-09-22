快訊／國內口罩禁令何時放寬？　王必勝：目前沒有討論

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀、陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日在院會表示，國人引頸期盼的入境「0+7」政策最快在10月13日上路，同時因為邊境管制放鬆，針對入境居家檢疫的「口罩令」也有望鬆綁，不過，有關於國內口罩解封，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前都沒有討論到開放，跟入境「0+7」沒有連動，早上受訪所談內容只是未來想法。

王必勝強調，目前都沒有討論到國內口罩政策如何修正，與入境「0+7」的放寬沒有連動，因為疫情還在高峰，未來走向沒有辦法預測，會放在後面處理，至今沒有討論相關問題。

王必勝說，未來考慮到口罩開放，會參考其他國家跟國內狀況評估，訪談所討論的都是未來想法。

根據衛福部規劃，未來入境「0+7」上路後，有關入境者的口罩管制措施也將調整，包括外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢後立即佩戴口罩；第二，儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。

最後，最明顯的不一樣為為用餐規範，原入境自主防疫是禁止餐廳內用餐，與不特定對象接觸，今則改為有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即戴上口罩。