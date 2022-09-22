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快訊／邊境鬆綁！929起入境總量升至每週6萬人次　取消機場唾液PCR

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部22日在行政院會陳報「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告，根據規劃，自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，現階段仍以3天檢疫加上4天自主防疫為主，隔離處所採1人1室。

針對次世代疫苗接種規劃，中央流行疫情指揮中心表示，為因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4／BA.5變異株之疫情衝擊，111年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，已於本年9月16日抵台，並於9月24日起配送各縣市政府。

第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑，已於本年9月18日抵台，預計10月起配送各縣市政府，均優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。

至於開放邊境管制措施部分，第一階段，將自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩試劑，開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。第二階段部分，將規劃增加入境總量等各項措施，實施時間將依疫情狀況再行公布。

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