安倍國葬「日本皇室」7人出席名單曝！217國家與地區派代表參加

▲秋篠宮文仁親王夫婦將會出席安倍晉三的國葬。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，首相岸田文雄宣布要在9月27日替其舉辦國葬，儘管招致大批反對聲浪，但日本政府仍堅持要舉辦，屆時預計有上千名各國政要聚集。而宮內廳也宣布日本皇室成員的出席名單，共7人。德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦則會派遣使者代為致意，並致贈鮮花。

根據《時事通信社》報導，安倍晉三的國葬儀式27日將於武道館舉行，日本7月22日正式在內閣會議中決定實施國葬後，身為治喪委員會的首相岸田文雄便向宮內廳長官西村泰彥發函，希望能邀請皇室成員出席，於是宮內廳也進行安排，調整皇室成員的行程。

宮內廳21日正式宣布即將出席安倍國葬的皇室名單，共計有7人，分別為秋篠宮文仁親王、紀子妃、佳子公主、寬仁親王妃信子、彬子女王、高円宮王妃久子以及承子女王。7人將會致贈鮮花與拜禮。

德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦則不會出席國葬儀式，僅派各自的使者代為致意，並致贈鮮花。事實上，早在1967年前首相吉田茂的國葬時，昭和天皇同樣也是派遣使者，皇室則是派出當時仍是皇太子的明仁以及其餘8人出席。

天皇作為國家元首，也是日本神道教的最高領袖，根據神道教傳統，喪禮被視為不潔的場合，因此日本天皇除了父母的喪禮外，通常不會參加他人葬禮。而德仁天皇夫婦出訪英國參加女王伊莉莎白二世的國葬也實屬罕見。

另一方面，日本政府22日宣布，安倍晉三的國葬儀式將有217個國家、地區與國際機關人士出席。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》