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揭密高虹安口中的「台大斐陶斐」　大學僅1%學霸能入會！

▲▼立法院臨時會 產業創新條例修正案 三讀 高虹安發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安近日陷入論文風波，又意外掀「戰學歷」爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日陷入論文風波，又因記者會上一番言論，意外掀「戰學歷」爭議。不過，就有網友聽了高虹安說「我師大榜首、台大斐陶斐學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，腦中就浮出問號，「台大斐陶斐到底係蝦咪？」話題引發討論。

這位網友在PTT的HatePolitics板上發起討論，「台大斐陶斐到底係蝦咪？」，文中跪求解答，「台大斐陶斐到底是什麼東西？是台大校園內的高級餐廳嗎？還是台大著名地標？有沒有板上建中北一女台大學霸可以幫忙解惑？」就有人留言，「所有大學都有斐陶斐，我記得是全校前幾名才能得吧」、「我也沒聽過，我學店仔」、「清大也有這個獎，不過我成績太爛拿不到。」

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據悉，高虹安口中的斐陶斐，指的是「斐陶斐榮譽學會」，3個字分別代表3種學術：哲學、工學、理學（Philosophia、Technologia、Physiologia），並以此3詞之希臘文字首Φ、Τ、Φ（Phi、Tau、Phi），定出學會中文名稱斐陶斐，為國立北洋大學的美籍教授愛樂斯（ J. H. Ehlers）致函國內各大學發起的中國國內性勵學會組織，在1921年5月25日正式成立。

▲▼ 。（圖／翻攝自中華民國斐陶斐榮譽學會官網）

▲能進入斐陶斐榮譽學會，是一種學術肯定。（圖／翻攝自中華民國斐陶斐榮譽學會官網）

「斐陶斐榮譽學會」官網顯示，會章規定「本會以選拔賢能，獎勵學術研究，崇德敬業，共相勸勉，俾有助於社會之進步」為宗旨，推薦榮譽會員標準有4點：

1.凡國內大學校院之大學部應屆畢業生，品學特優者，每一學院得推薦應屆畢業生人數1%，為本會榮譽會員，不足一人者以一人計。應屆畢業生會員推薦資格，以應屆畢業生學期前各學期成績平均為準。

2.凡國內大學校院之應屆碩士畢業生，品學兼優者，每一學院得推薦應屆畢業生人數3%，為本會榮譽會員，不足一人者以一人計。

3.凡國內大學校院之應屆博士畢業生，品學兼優者，得推薦應屆畢業生人數10%，為本會榮譽會員，不足一人者以一人計。

4.凡校院或研究所之學生於畢業後，對學術研究或社會事業有特優貢獻者，每校每年得於畢業生中推薦1人至3人為本會榮譽會員。

話題則釣出一些學霸，坦承不知道入會能幹嘛，「我有拿到（勳章），就是幫你加個榮譽頭銜而已」、「好學校第一名畢業就會有的獎章，但是沒有獎金，老實說我拿了也不知道要幹嘛」、「每個學校都有，基本上就每個學院挑幾個成績最前面的，然後對申請國外學校可能有點加分，就只是個沒有不會怎樣，有也不會飛天遁地暢行無阻的榮譽勳章。」

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