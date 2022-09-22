相似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

▲高虹安論文被爆涉嫌抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文被爆抄襲，對此，台北市大安文山區市議員參選人「口譯哥」趙怡翔表示，用論文比對系統發現，高的論文和其他文章相似比例達24%，被認定是「處於危險區域」。但淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮打臉說，高的論文已被引用4千多次，當然會和他人多篇文章重複。

▲趙怡翔發現，高虹安的論文和其他文章相似比例達24%以上。（圖／記者屠惠剛攝）

趙怡翔在臉書表示，看到高虹安的論文風波後，透過著名的國際學術網站Turnitin、Scribbr及Grammarly，比對一下這份論文的原創性與相似比例，發現該論文和其他文章的相似比例達24%以上，被認定是「處於危險區域，並且很可能包含抄襲成分」。他也說這份論文所引用文獻的正當性與合理性是否符合學術倫理，這部分留給大眾來評論，「但我也意外發現，客觀來說，這是一份非常爛的文章」。

「老師雞」何景榮則在臉書指出，Turnitin應該是拿來檢查「剛寫完」、「還沒發表」的文章，拿去和世界上其他文章做對比，看看有多少比例的重複，藉此「從時間順序上」判斷論文是否抄襲他人。但高虹安的論文是在2018年發表的，這段時間內已被引用了4000多次，「全世界應該有4000篇左右的學術論文，『已經』引用、攫取了高虹安論文裡的內容，所以24%的重複度，很合理」，忍不住酸趙怡翔說「這蠢度…」。

何景榮也說，2018年發表的博士論文沒辦法抄襲之後的4000篇文章，因為只有後發表的文章，才能抄襲先發表的論文，「這不就是林智堅被台大跟中華大學判定抄襲的鐵證？」狠酸趙怡翔沒有搞清楚時間順序，「真的讓我們的小智白白犧牲了」。

不過趙怡翔針對這說法強調，24%相似內容來自高虹安發表論文之前的文章，沒有所謂的被引用而來的相似問題，該篇文章的相似成分，絕大部分就是來自高虹安與其他作者曾共同發表的文章，在沒有被引述的狀況下被複製貼上，「不可能有任何被引用而導致的相似問題，因為這篇博士論文，無論因為質還是內容，沒有被引用」。