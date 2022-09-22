他建議別投「不認同中華大學的候選人」！網挖出林智堅文宣打臉了

▲高虹安因學歷引發風波。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安「戰學歷」倒惹了一身腥，儘管中華大學已原諒高虹安，但校方3點聲明文曝光後，風波卻越演越烈。網紅四叉貓甚至加上第4點開酸「切記！別把票投給不認同中華大學的候選人。」對此，有鄉民挖出林智堅舊的競選文宣打臉。

20日記者會上，高虹安脫口而出「我師大榜首、台大斐陶斐學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，一席話鬧得滿城風雨。事後，高虹安也緊急致歉，並強調「從小到大每一次的考試、每一次的念書，我真的都花了非常多的時間跟心力，我們也是犧牲了蠻多別人在玩的時間」，所以當她指控抄襲，真的覺得很委屈也憤怒。

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對此，中華大學發出3點聲明，並接受高虹安德道歉，不料輿論並未就此止血。四叉貓（劉宇）甚至在粉專加上第4點建議，「切記！別把票投給不認同中華大學的候選人。」

▲中華大學3點聲明稿。（圖／中華大學提供）



一名網友在PTT則直呼，「中華大學發表3點聲明接受高虹安的道歉，不合塔綠班的意，廁翼就自己加了第4點自嗨」，接下來話鋒一轉，該網友自問自答「說到誰最不認同中華大學的話，不就是林智堅自己嗎？」

該網友挖出林智堅當年競選新竹市長的文宣，接著開酸「明明小智在2010年選新竹市議員和2014年選市長時就已經有中華大學碩士學位，競選看板卻不敢列上去，反而掛上『台大碩士生」』？中華大學的文憑是有如此丟臉到羞於認同自己的母校嗎？」

底下網友熱議，「自己選舉都不敢說哪裡畢業了」、「不演了」、「你的學校被人家笑爛，這口氣你吞得下去」、「笑死～原來小丑是我自己」、「是怕自己贏太多」、「學X文憑當然不敢放阿」、「笑死，為什麼不打中華碩士」。

▼鄉民挖出林智堅舊的競選文宣。（圖／翻攝PTT）

