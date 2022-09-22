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更新iOS 16「變死機」　送維修店救不回來！她崩潰：對蘋果很失望

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲老公與兒子手機更新iOS16，出現崩潰災情。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「對蘋果很失望！」一名女網友透露，老公與兒子將iPhoneXS Max更新至iOS 16版本，豈料一人觸控不良、一人無法開機，就連手機維修店老闆也束手無策，也表示碰到好幾支都類似狀況，「而且都救不回來！」對此，原PO失望表示「一次丟掉兩支很心疼...畢竟它貴森森！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，老公與兒子都拿iPhoneXS Max機款，結果父子倆更新到iOS 16後接連發生災情，「兒子的變成觸碰不良；老公的更慘，自動關機後無法開機！」

趕緊拿給手機專賣店檢修，老闆一看秒搖頭直呼「已經好幾個客人都是更新到iOS 16就變成死機」、「已經好幾支了，而且都救不回來。」

原PO則傻眼直呼，「一次丟掉兩支很心疼！對蘋果很失望，畢竟它貴森森，如果他像小米一樣的價格，丟了我一點都不心疼，但是一支好多錢。」因此原PO求問果粉們有解方嗎，同時也考慮直接送回原廠。

文章曝光後，網友紛紛回報狀況，一派回應更新後無異狀，「我i12Pro Max也沒事」、「我更新完，沒有這問題啊，有一支i8也更新完，沒事」、「iPhoneXS更新完正常使用中，換過電池後更省電繼續服役」、「我i12沒事啊」。

而另一派果粉則哀號，「我更新完螢幕小白點不能按」、「12mini目前算是...正常，有遇過2次瀏覽器閃退：i12Pro主力機，完全不打算更新上16」、「iPhoneXS路過，我是看到一半 整個黑屏閃退」、「i11 持續沒推播通知，哭哭」、「我13Pro Max上次更新完15點多的時候也死機，還好保固內回廠檢修免費」、「我升級後也發生死機，還好有搞定」、「我的會喔，變得觸碰不良，還會當當的」。

▼果粉熱議。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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關鍵字：

iPhoneXS MaxiOS16更新死機開機觸碰不良

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