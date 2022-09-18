她升級iOS16「耗電太有感」　網狂喊+1！內行揪出問題：對電池很傷

▲蘋果釋出iOS16。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果13日釋出iOS 16升級，支援iPhone 8、iPhone SE 2以上的機款進行更新。但一名使用iPhone 12 Pro的網友表示，更新之後感覺耗電速度比以前更快，好奇其他人是否也有同樣狀況。文章曝光後，不少人哀號「有感+1」，但也有人發現其中問題。

原PO在PTT發文表示，最近把自己的iPhone 12 Pro更新到iOS 16，但明顯能感覺到耗電速度變非常快。她以往比較常用的只有LINE跟YouTube，因為習慣把手機放在無線充電上，所以每次下班時手機都還有100%的電量，不過現在使用習慣沒有改變，只是隨便滑一下手機，卻可以明顯感覺到電量掉得非常快，充電次數也變多，好奇其他拿同款手機的人是否也有碰到類似問題。

▲不少人認為iPhone 12 Pro升級後更耗電。（示意圖／記者曾筠淇攝）

文章曝光後，釣出不少苦主留言表示「12 pro 耗電有感+1」、「12pro max升完變lag」、「12路過，後悔更新，掉電太多」、「真的耗電，打算換電池了」、「哭～我也是！更新之後耗電速度很可怕」、「12pro一直都很耗電+1，快受不了」、「12pro耗電+1，電量剩餘20%」，但也有人指出，「我的12pro反而升級後耗電好很多耶，一天4充降到一天2充」、「我12pro更新完覺得變省電，而且過場動畫明顯變順」。

其中就有專業網友發現問題點，指出「那是因為iOS 16對溫度控管嚴格，所以你無線充電一定被過熱給阻止過，你先把電力圖貼出來，看是不是被卡在80%？而且如果你一直放在無線充電盤上，對電池蠻傷的」。

本站曾報導《iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時》，YouTube頻道 「iAppleBytes」實測發現iPhone 12更新後可續航7小時9分，和更新前的5小時48分比較起來有明顯成長。若是升級後有感受到強烈的耗電狀況，可能是因為系統仍在讀取手機中的檔案，需要將數據重新讀取，才會導致耗電量增加，因此建議更新後不要立刻使用手機，等約1小時後手機沒有發生發燙的狀況再做使用，預計2天的時間能讓耗電量恢復正常。