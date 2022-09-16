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iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲果粉拿到超夯的深紫色，怎料竟無法開機。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone14終於在今（16）日正式販售，其中新的深紫色詢問度超高，一名果粉妹也順利拿到新機，開箱後準備要來開機，豈料按了開機鍵，螢幕就是沒反應，讓她瞬間眼神死直呼「機王謝謝！」

一名女網友在Dcard崩潰表示，今（16）日拿到熱騰騰的iPhone Pro深紫色，接著興奮開箱想要換新手機，怎料拿到機王。

畫面可見，原PO按下開機鍵，按了5秒，iPhone卻遲遲沒反應，於是她再按4至5秒，蘋果Logo依舊沒跳出來，讓原PO無奈哀號「衰啊...等等拿去門市退貨。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO哀號，要跑去門市退貨了。（圖／翻攝Dcard）

iPhone 14在今日正式發售，許多果粉為了搶新機，有民眾在週二（13日）就在中華電信店外排隊，他甚至動員18名員工輪排，花了68小時終於搶到頭香。

不僅如此，好市多今早也湧入大批人潮搶購，本站報導《好市多開賣人潮擠爆！iPhone 14系列「5款新機」價格曝　網直喊香》，賣場價格部分比官網售價便宜1000至1500元左右，如下：

iPhone 14 128G：2萬6899元（官網2萬7900元，省1001元）

iPhone 14 256G：3萬0295元（官網3萬1400元，省1105元）

iPhone 14 Pro 128G：3萬3669元（官網3萬4900元，省1231元）

iPhone 14 Pro 256G：3萬7049元（官網3萬8400元，省1351元）

iPhone 14 Pro Max 256G：4萬0899元（官網4萬2400元，省1501元）

以上述機型、容量來說，就屬「iPhone 14 Pro Max 256G」能省下最多錢，官網定價4萬2400元，而好市多賣4萬0899元，民眾可現省1501元。

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