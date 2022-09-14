iOS 16崩潰災情「通知變底下一坨」回不去了！果粉傻：還好沒更新

▲iPhone更新iOS16後，通知變成下方堆疊。（圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iOS 16即刻可更新，無奈一名果粉妹抱怨，鎖定桌面的預設通知變成堆疊，「一坨視窗」恰好擋住原PO自拍照，讓她崩潰吶喊「超不爽的...有礙觀瞻！有辦法把通知改到上面嗎？」文章引發一票苦主也求解，結果答案是不行的，「我半夜就改過了，怎麼改都在下面QQ！」

一名女網友在PTT「iOS板」眼神死表示，心血來潮把iPhone更新到iOS 16系統，結果鎖定桌面「訊息通知」，從原本由上往下來列表，如今預設變成「置底堆疊」，整個擋住她的自拍照。

「超不爽的...有礙觀瞻！」原PO森77直呼，「通知擋住了我背景的嘴巴，之前通知在上面都不會擋到，請問有辦法把通知改到上面嗎？原本的位置。」

求助文曝光後，一票果粉也哀號，「之前測試版的時候就覺得好醜，不知道哪來的靈感改成這樣 ，從下面疊在一起超不符合一般習慣，這版通知就是下往上啊，改成怎樣都是下往上」、「我是用數量，要看再點開就好」、「通知應該要有重要性排序的，現在全部擠下面還要多一個步驟去撥弄它」、「改這樣就是讓多數人的桌布不會被通知全部擋住，把通知往下滑，桌面乾乾淨淨，蘋果可能沒想到有人這麼愛看通知...超焦慮」。

▲網友建議改成列表，仍無法恢復以前的由上往下的顯示方式。（圖／翻攝PTT）



對此，有網友建議3步驟，「設定→通知→顯示方式」，選擇右側的列表顯示方式。無奈根本沒有用，苦主紛紛回報，「改了還是在下面，慢慢堆上來而已，啥反人類的設計」、「我半夜就改過了，怎麼改都在下面QQ」、「這通知就是下往上啊，怎樣都是下往上」、「不方便啊，看一下都會被拇指擋住」、「改不回去了！這3個通通是由下往上，只是顯示方式不同而已，數字是先顯示數字，滑出來一樣由下往上；中間的就是預設的，右邊一樣是由下往上，但相同App不會堆疊起來」。

留言串中，尚未更新的網友則慶幸直呼，「還好沒更新」、「還沒更新」、「不喜歡+1，我的13Pro先更新15.7好了，看之後會不會出設定，給人家自己選擇位置」。

▼苦主回報災情！（圖／翻攝PTT）

