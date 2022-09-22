用戶狂怨 iOS 16 電量耗超快！　Spotlight搜索速度變慢

▲iOS16傳出不少災情。（圖／記者許力方攝）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果發布iOS 16正式版更新，針對螢幕鎖定畫面、訊息、地圖等進行重大更改，不少用戶爭相下載使用，但卻有不少人反應，他們的iPhone更新後電量容易耗盡、系統性能變得緩慢等。

根據《IT之家》報導，iPhone 14 Pro的用戶近期分享了幾項最新高階iPhone相關的特定 Bug，包括相機抖動、iMessage和FaceTime啟動問題，但還有2項主要問題影響著廣大的iOS 16用戶。

▲iPhone 14 Pro買氣好。（圖／蘋果官網）



電量異常

Twitter、MacRumors論壇和Reddit上的用戶表示，在更新iOS 16幾天後，電池電量出現消耗過多的問題，有人說iOS 16完全破壞iPhone 13 Pro上的電池續航，剛開始的iPhone 14 Pro電池續航表現很好，但現在續航時間縮短至4到5小時了。

也有用戶表示，與iOS 15相比，電池續航時間有所改善，因此整體體驗參差不齊。蘋果則承認，iOS 16中為鍵盤啟用觸覺回饋可能會消耗電量，因此遇到電池耗盡的用戶可以嘗試將其關閉。

Spotlight搜索緩慢

有用戶表示，更新iOS 16後面臨Spotlight搜索性能緩慢的問題，有時需要10秒才能在iOS 16上載入結果，有時根本無法載入。

蘋果上未發表針對這個特定Bug的解決方案，但不少使用者指出，重置所有設置可以顯著提高Spotlight搜索的性能。