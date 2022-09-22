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南二監「囂張接風嗆警」帶頭小弟起底　大哥苦笑曝內情

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓更生人為了替假釋的林姓男子接風，20日下午竟在台南第二監獄外擺放鞭炮準備施放慶賀，被制止還與警方發生衝突，掀起各界議論。警方表示，林男和蔡男都沒有幫派背景，蔡比林小1歲，今年6月才出獄，8月就因為在店家鬧事被捕，「就是一群愛玩的，耍耍小流氓」；而被接風的林男到案後也頻頻苦笑，坦言有交代接風時不要張揚，沒想到還是鬧出這麼離譜的風波。

▲▼南二監接風「囂張放炮嗆警」，帶頭的蔡男到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡男（第一位黃背心者）帶頭為林姓大哥接風，卻鬧出嗆警風波。（圖／記者林悅翻攝）

南二監高調接風影片日前在網路上瘋傳，影片中，20多名黑衣人在地上擺放鞭炮準備施放慶賀，被阻止後與警方爆發衝突，但現場只有4名警員及監獄管理員，警員受到包圍推擠，黑衣人人多勢眾，離開時還狂按喇叭挑釁，行徑十分囂張。

▲▼監獄前幫大哥接風！黑衣人欲燃放焰火　囂張飆警髒話惡行影片曝。（圖／爆料公社）

▼▲黑衣人們想放鞭炮慶祝，被阻止後與警方發生衝突。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼監獄前幫大哥接風！黑衣人欲燃放焰火　囂張飆警髒話惡行影片曝。（圖／爆料公社）

事後警方報請檢察官指揮偵辦此事，檢方21日開出7張拘票，拘提6人到案，另外通知8人到案說明，共計14人到案。其中，到案的蔡姓男子是當時帶頭鬧事的人，今年32歲的他6月才出獄，8月就在麻豆一間家具行發生糾紛，因而被依毀損及妨礙自由罪嫌送辦。

根據《自由時報》報導，警方透露，蔡男有妨害公務、詐欺、組織犯罪、毀損等前科，但他和林姓大哥（33歲）都沒有幫派背景，那些跟著一起去接風的年經人有轎班和打零工的人，「就是一群愛玩的，耍耍小流氓」；至於被接風的林男，他有槍砲、毒品等前科，21日前往台中觀護所報到，被警方帶回問訊時頻頻苦笑，坦言事前曾寫信告知蔡男假釋的事情，但有交代接風不要張揚，沒想到還是鬧出風波。

究意蔡男找人到南二監接風並準備大量鞭炮慶賀，是單純他自己的主意，還是林男也有授意，還有待檢警進一步調查釐清。若林男真的不知情，就不會被轉列為被告；若他事先知情或有授意，則會被轉列為被告，同時也會直接影響到他的假釋資格。

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