南二監小弟迎大哥「囂張接風」　檢開8張拘票5人到案

記者林悅／台南報導



台南地檢署偵辦蔡姓男子在台南第二監獄前擺放大量鞭炮，迎接林姓受刑人出監燃放滋事案，經台南地檢署主動指揮警方將帶頭及滋事者拘提到案，初步調查涉案人約20多人，目前首批開出8張拘票，5人到案說明。

▲台南地檢署主動指揮警方將帶頭及滋事者拘提到案，初步調查涉案人約20多人，目前首批開出8張拘票，已有5人到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署指出，9月20日下午5時許，法務部矯正署台灣台南第二監獄林姓受刑人獲准假釋出獄，監獄門口由蔡姓男子男子聚集20餘名青少年，擺放大量鞭炮，欲等待林姓受刑人出監燃放慶賀，經獄方制止勸離未果，即請求台南市警麻豆分局六甲所員警前往處理。

員警到場後，要求帶頭蔡姓男子勿燃放鞭炮，經蔡男及現場青少年拒絕，向警方大聲叫囂並發生推擠，現場警力強力制止。在場4名員警考量續滋事者之人數及現場狀況恐有失控之虞，立即請求支援。

整個過程經蔡男帶同前往接風之人錄影於網路流傳，台南地檢署葉淑文檢察長得知後，主動聯繫台南市警察局方仰寧局長，指示查明帶頭及在場滋事者身分後，蒐集相關資料報請南檢指揮偵辦，由徐書翰檢察官以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將涉案人等陸續拘提到案。

台南地檢署強調，絕不容許警方執行勤務時，民眾以各種方式挑戰警方執行公權力之行為，如有違法行為必定積極查辦，以維護民眾對於警方執法及司法的信任。

麻豆分局副分局長廖淦龍指出，分局蒐集現場不法事證並向台南市警局長方仰寧報告，方局長指示與刑警大隊成立專案小組積極查緝，並報請台南地檢署指揮偵辦，目前已查緝5名犯嫌到案，其他犯嫌現正積極查緝中。