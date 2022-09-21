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添震災救難經驗！北市消防局搜救隊39人赴全國防災日演練

▲台北市消防局搜救隊出動39人包含救災車屬、搜救犬赴花蓮參加全國防災日救災演練。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市消防局搜救隊出動39人包含救災車屬、搜救犬赴花蓮參加全國防災日救災演練。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市消防局搜救隊9月19日至21日參加今年國家防災日，全台大規模震災救災動員演練，以貼近實際災害情境演練方式，鍛鍊大規模地震之救災程序，並順應未來國內救災單位實際災害情境下，操練救援作業效能。

台北市消防局表示，本次台北市搜救隊不畏此次花東地區規模6.8地震及餘震，再次挺進花蓮，執行大規模震災救災動員演練，北市消防局搜救隊結合北市結構工程工業技師公會、北榮醫院DMAT，動員10車、39人、2搜救犬到花蓮縣參加為期3天之複合式災害分區指揮及搶救演練。

▲台北市消防局搜救隊出動39人包含救災車屬、搜救犬赴花蓮參加全國防災日救災演練。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局指出，本次演練情境模擬花蓮縣外海東部琉球隱沒帶發生8.0規模地震，台北市搜救隊分別採陸路、鐵路及海運方式前往災點，並擔任救災活動據點分區協調中心，針對各搜救隊伍進行任務指派、分區評估及大規模震災人命搜救指管演練。

北市消防局搜救隊抵達花蓮後隨即建立行動基地，同時成立分區協調中心協助管理，派遣各縣市隊伍進行分區評估，並於翌日執行倒塌建築物破壞切割、建物支撐、侷限空間障礙物排除演練。

▲台北市消防局搜救隊出動39人包含救災車屬、搜救犬赴花蓮參加全國防災日救災演練。（圖／記者張君豪翻攝）

北市消防局指出，該局搜救隊為具有多次執行國內外重大災害搶救經驗的搜救勁旅，希望透過本次跨單位整合集結的救災演練，熟悉大規模救災程序及模式，提升複合式災害搶救效能。

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