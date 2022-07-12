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北市年度災防演習　柯文哲隨機點題旱災抗輻射秀防災量能

▲台北市長柯文哲12日親主持年度災防演習，消防及相關單位精銳盡出。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲12日親主持年度災防演習，消防及相關單位精銳盡出。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府12日下午2時舉辦「台北市111年災害防救演習」，採「半預警」、「不壓縮演習時序」及「不搭設場景」方式進行救災演練，北市府並依循中央防疫指引辦理應變動員演習。北市消防局指出：本次災防演習分2大主題，分別以「旱災」及「輻射災害」為主軸，模擬於旱災期間亦陸續發生不同種類災害，考驗北市府防救災團隊的應變處理能力。

▲台北市長柯文哲12日親主持年度災防演習，消防及相關單位精銳盡出。（圖／記者張君豪翻攝）

這項演習以半預警方式實施，當天由台北市長柯文哲抽選演習項目並多在多個地點同時進行現地實兵操演；檢視項目包括緊急取水站開設、前進指揮所開 設、放射性物質災害搶救、防疫旅館火災搶救等14項，相關單位接獲災情通報指揮中心後，由駐地出發至災害現場，依照防災SOP進行演練直至災害處理結束。

台北市政府本次防災演亂，除了整合市府各單位，亦包含了國軍民間團體以及其他防救災單位結合所有資源共同演練，於災害發生時採取快速整合災害防救量能，採取必要防護應變措施。

台北市長期得天獨厚，從未遭遇大規模旱災，仰賴位置絕佳且水質優良的翡翠水庫，因應未來極端氣候的挑戰，柯文哲市長參加演習指出表示「有水當思無水之苦」將朝「翡翠水庫專管」推行新管理政策，以防範旱災於未然，也提醒市民平時即養成節約用水習慣。市府也將透過本次演習發現、解決問題，滾動式修正災害防救 SOP，以精進各單位的災害應變能力，減少災害損失。

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