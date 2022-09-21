　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

▲▼遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送。（圖／翻攝微博）

▲21歲陳姓單親女子帶著女兒跑外送。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸安徽省安慶市一名21歲陳姓女外送員在街訪時坦言，老公車禍過世後，婆婆將她跟女兒一起趕出家門，她為了生活而選擇可以邊帶小孩邊工作的「外送」一職。心酸的故事曝光後，讓網友紛紛含淚感嘆，「21歲哪裡是應該吃苦的年紀。」

綜合陸媒報導，一名專做街訪的自媒體看到女外送員在路邊休息，以「年輕女孩送外賣，我感覺肯定有故事，所以想跟妳聊一聊」為開頭搭訕，這才知道女子姓陳，年齡為21歲。

陳女表示，安慶最低工資3、4000元人民幣（約1.3萬至1.8萬元新台幣），但跑外送一個月可以賺7、8000元（約3.1萬至3.5萬元新台幣），不過最主要的原因是可以帶她自己的孩子；她說，江西的人都很早結婚，只要不讀書就會有人來相親，然而婚後丈夫卻在2019年因車禍過世。

▲▼遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送。（圖／翻攝微博）

▲▼陳女希望靠自己的力量將女兒帶大。（圖／翻攝微博）

▲▼遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送。（圖／翻攝微博）

陳女越說越難過，坦言丈夫過世時，女兒只有5、6個月大，婆婆拿到賠償金就將她跟女兒趕走，「江西那邊延續只能是兒子，女兒不算」，隨後她忍住沒落淚說，「現在不吃苦什麼時候吃苦啊，對不對？才21歲，正是吃苦的時候」。

陳女說，她生下了女兒，就一定要負責，強調這兩年跑外送遇到很多好心人，不能顧女兒時會將孩子寄放在一間速食店，裡面的店員都會幫忙照顧，她現在的目標就是買間房子跟女兒一起居住。最後，陳女拒絕了自媒體的紅包說，「這是個人的底線，你不能觸碰我的底線，這我真不要」。

該段街訪在網路上引發高度關注，網友看完紛紛留言，「21歲哪裡是應該吃苦的年紀」、「生活的苦難與不公沒有壓垮她，反而更加堅韌地去直面生活」、「她越這樣越讓人覺得難過，不過這樣努力生活的人應該也不需要別人的同情」、「前兩年上班的時候，下午茶點就是她送來的，當時她背著個好小的寶寶，我們整個售樓部都震驚了…後來有次晚上10點多跟朋友吃麥當勞，又看到她背著孩子取餐」。

針對婆婆的行為，陳女事後也表示，婆婆年紀大了，還有一個10幾歲的孩子要照顧，「她也失去了一個兒子啊」，覺得自己年輕，可以養育女兒就夠了，「只管努力其他的就看天意，只要我的女兒健康平安快樂，不受欺負我做什麼都值得。雖然我沒有很好的條件給我女兒，但是我會拼盡全力讓她過的好」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

140件愛馬仕、香奈兒寄快遞！遇颱風被泡壞　她損失225萬陷崩潰

美國將陸電信企業列國安黑名單　陸外交部喊話：停止無理打壓

一家八口都不用上班！人妻：除了帶小孩就是等吃三餐

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

140件愛馬仕、香奈兒寄快遞！遇颱風被泡壞　她損失225萬陷崩潰

美國將陸電信企業列國安黑名單　陸外交部喊話：停止無理打壓

一家八口都不用上班！人妻：除了帶小孩就是等吃三餐

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

大陸熱門新聞

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

女子肛門鑽出白色長條！體內竟有4.9公尺絛蟲

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一

學餐超噁新菜番茄炒月餅！學生嚇呆瘋搶

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

上班去挪車！OL被罰穿高跟鞋蛙跳50下

國台辦：統一後財政收入用於改善民生

手遊《羊了個羊》遭舉報　暗指疫情陽了又陽

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

送餐遭保全一拳KO！他撂外送者聯盟爆氣開扁

陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

「一晚連口62人把自己也口死了」　文章避敏感詞網笑噴

更多熱門

相關新聞

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

台北一位媽媽17日帶2個不到10個月大的孩子去吃麻辣鍋，被店家多收每人49元的「飲料吧」基本消費。當下這名媽媽據理力爭，強調2個年幼嬰兒根本用不到店內「飲料吧」，而店員也作罷離開。但她不滿店員態度差，也認為店家應該把名目改為「清潔費」較為合適，所以事後在網路上抱怨，怎料文章一出，意外引發千人論戰。

食物消失外送員滿地找　真兇爆笑

食物消失外送員滿地找　真兇爆笑

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」

最強小三「左眼濕濕黏黏」！新手爸慌了　結局超糗

最強小三「左眼濕濕黏黏」！新手爸慌了　結局超糗

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

關鍵字：

單親外送媽媽女兒

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面