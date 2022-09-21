遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

▲21歲陳姓單親女子帶著女兒跑外送。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸安徽省安慶市一名21歲陳姓女外送員在街訪時坦言，老公車禍過世後，婆婆將她跟女兒一起趕出家門，她為了生活而選擇可以邊帶小孩邊工作的「外送」一職。心酸的故事曝光後，讓網友紛紛含淚感嘆，「21歲哪裡是應該吃苦的年紀。」

綜合陸媒報導，一名專做街訪的自媒體看到女外送員在路邊休息，以「年輕女孩送外賣，我感覺肯定有故事，所以想跟妳聊一聊」為開頭搭訕，這才知道女子姓陳，年齡為21歲。

陳女表示，安慶最低工資3、4000元人民幣（約1.3萬至1.8萬元新台幣），但跑外送一個月可以賺7、8000元（約3.1萬至3.5萬元新台幣），不過最主要的原因是可以帶她自己的孩子；她說，江西的人都很早結婚，只要不讀書就會有人來相親，然而婚後丈夫卻在2019年因車禍過世。

▲▼陳女希望靠自己的力量將女兒帶大。（圖／翻攝微博）



陳女越說越難過，坦言丈夫過世時，女兒只有5、6個月大，婆婆拿到賠償金就將她跟女兒趕走，「江西那邊延續只能是兒子，女兒不算」，隨後她忍住沒落淚說，「現在不吃苦什麼時候吃苦啊，對不對？才21歲，正是吃苦的時候」。

陳女說，她生下了女兒，就一定要負責，強調這兩年跑外送遇到很多好心人，不能顧女兒時會將孩子寄放在一間速食店，裡面的店員都會幫忙照顧，她現在的目標就是買間房子跟女兒一起居住。最後，陳女拒絕了自媒體的紅包說，「這是個人的底線，你不能觸碰我的底線，這我真不要」。

該段街訪在網路上引發高度關注，網友看完紛紛留言，「21歲哪裡是應該吃苦的年紀」、「生活的苦難與不公沒有壓垮她，反而更加堅韌地去直面生活」、「她越這樣越讓人覺得難過，不過這樣努力生活的人應該也不需要別人的同情」、「前兩年上班的時候，下午茶點就是她送來的，當時她背著個好小的寶寶，我們整個售樓部都震驚了…後來有次晚上10點多跟朋友吃麥當勞，又看到她背著孩子取餐」。

針對婆婆的行為，陳女事後也表示，婆婆年紀大了，還有一個10幾歲的孩子要照顧，「她也失去了一個兒子啊」，覺得自己年輕，可以養育女兒就夠了，「只管努力其他的就看天意，只要我的女兒健康平安快樂，不受欺負我做什麼都值得。雖然我沒有很好的條件給我女兒，但是我會拼盡全力讓她過的好」。

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