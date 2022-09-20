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台北媽抱2奶嬰吃麻辣鍋「被收49x2飲料費」　店員一句話激怒網友

麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲原PO帶2個嬰兒吃麻辣鍋，一看要多收2位「飲料吧」費用共98元，不禁感到疑惑...（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一位媽媽17日帶2個不到10個月大的孩子去吃麻辣鍋，被店家多收每人49元的「飲料吧」基本消費。當下這名媽媽據理力爭，強調2個年幼嬰兒根本用不到店內「飲料吧」，而店員也作罷離開。但她不滿店員態度差，也認為店家應該把名目改為「清潔費」較為合適，所以事後在網路上抱怨，怎料文章一出，意外引發千人論戰。

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，她17日帶2個嬰幼兒到知名麻辣鍋用餐，店員告訴她「100公分內酌收飲料吧一人49元」，但她強調「這2個小孩不到10個月，都還在喝奶，無法吃店裡東西，也不會喝到飲料，更何況飲料吧還是可樂、雪碧...那可以點東西折抵嗎？」

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店員堅持，依餐廳規定就是要收49元飲料吧的費用，不能折抵任何品項。原PO解釋，「（孩子）這麼小也只喝奶跟水，你們有提供副食品或奶嗎？這樣收嬰兒基本消費就沒問題，我會付，重點沒吃喝到（飲料吧），只是等父母吃完飯就要付98元，不太合理...」

當下店員聽完只丟下一句「好，我不跟妳爭，那就不收！」隨後轉身離去，讓原PO感到很錯愕。她認為，如果店家寫「100公分內酌收清潔費」自然合理，畢竟孩子會用到嬰兒座椅，店家也必須清潔。可如今嬰兒不能吃大人食物，卻要收飲料吧低消49元，她覺得不合理，「第一次遇到嬰兒要收基消，店員鄙視的臉，搞得好像我很無理似的？」

▲▼台北媽帶2嬰吃麻辣鍋「被收98元飲料費」　店員嗆：不跟妳爭。（圖／爆怨公社）

▲菜單上寫著「基本消費150元／位」、「100公分以內，酌收飲料吧49元／位」。（圖／爆怨公社）

許多網友看完紛紛砲轟，「得了便宜還賣乖」、「店員都已經不跟你收49元了，還PO上來」、「消費前問清楚，不能接受就換別家啊」、「一堆店家也沒服務還不是收服務費10%」、「其實是委婉的說：不歡迎小孩」、「你就是在戰文字遊戲嘛，誰還看不出妳想要佔便宜」、「為了49×2來這裡被轟...好像更不划算」、「你就把這低消當成清潔費不就好了」、「寫在菜單上的明文規定，何苦為難員工，換間餐廳消費即可！」

不過，也有人認同原PO看法，「原PO又不是在意那49元，重點是店家收費標準不清」、「不能抵消費很離譜」、「應該改成清潔費，雖然都要付錢，但感覺不一樣」、「店員還說『我不跟你爭』，聽了就很火」、「店員回話滿瞎的..嬰兒用飲料吧我也是呵呵」、「有人說店家怎規定就怎做，不合理還照做？有病？」、「老闆根本沒搞清楚收費的目的吧！訂這種條目倒不如直接寫拒絕幾歲以下孩童進入本店比較快！」

對此，原PO回應，她發文就是抱怨店員態度跟收費標準，不懂為何有那麼多酸民愛自我洗腦，把不合理、不適用的事情合理化，「酸民最愛說使用者付費啊，但嬰兒無法使用怎麼付費？」她強調，她介意的不是錢，而是店家規範，改成清潔費或服務費才不會有疑慮，「難道提出疑慮就要被當奧客嗎？」

原PO認為，一堆人在那糾結98元，嗆說花不起不要去，甚至道德綁架，認為消費者就該體諒店家、店員，「難怪台灣有這麼多慣老闆，裝得多清高多明理似的，總是喜歡委屈自己成就他人，一碼歸一碼，收費標準是另一回事，嬰兒確實沒使用到飲料吧！」

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關鍵字：

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