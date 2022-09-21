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文大新校長王子奇今就職　打造「最貼近社會趨勢的大學」

▲▼ 文大新校長王子奇今天上任，致力將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。（圖／文大提供）

▲文大新校長王子奇今就職，致力將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

中國文化大學在8月26日選出文大研發長王子奇擔任新校長，今（21日）天在文大董事長陳泰然監交下，舉行就職典禮，王子奇並舉「梧高鳳必至、花香蝶自來」為例，期勉全體教職員生共同努力，將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」，也將致力營造文大「成為校友第二個家」。

文化大學董事會近年風波不斷，包括董事會內部一直傳出有兩派勢力，在前校長徐興慶去年宣布不續任後，新校長一直出缺，而在董事會今年完成改選後，遴選委員會在7月正式公告徵求第9任校長候選人，在上月26日，由董事會圈選出王子奇擔任第9任校長，文大董事會當時指出，王子奇學經歷俱優，獲得出席的九位董事全數支持，未來董事會將充分授權，作為新任校長治理學校、改革校務，以及帶領文大面對少子化海嘯挑戰的最堅實後盾。

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▲▼文大董事長陳泰然（中）擔任監交，將印信交給新校長王子奇（圖右），王子奇將致力把文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。（圖／文大提供）

▲文大董事長陳泰然（中）擔任監交，將印信交給新校長王子奇（圖右）。（圖／文大提供）

文大今天下午舉行第九任校長交接暨就職典禮，在董事長陳泰然監交下，新任校長王子奇從代理校長王淑音手中接過印信，包括董事張海燕、校友總會副理事長何和明、華岡文教基金會董事長王徐勳與多位文大一級主管約200人到場觀禮。

陳泰然在致詞時，引瑞典名言「When the sea is calm，every ship has a good captain」指出，風平浪靜時人人都可當個好船長，難怪領導力的英文叫做leadership，因此要感謝新校長王子奇，在波濤洶湧時刻，願意承擔船長責任，引領文大面對挑戰、跨越難關並走出困境。

陳泰然表示，董事會和學校同仁都會全力支持王校長，「因為我們命運一體，休戚與共」，他也送給新任校長「面對挑戰，處之泰然；生存發展，跨越難關；敢於攻頂，勇於承擔；質樸堅毅，世代薪傳」等四個期許，因為遭逢困難可以找到很多理由，但一定要誠實面對、虛心檢討；未來文大生存發展「不是一個人的武林」，需要大家通力合作，而文大不只要走出困境，更要有競逐全球的尊榮與自我實現；同時，也不要忘記創辦人張其昀博士的辦學信念，以及質樸堅毅校訓，因為這是文大的DNA與根本。

▲▼文大董事長陳泰然（圖左）擔任監交，新校長王子奇今天（圖右）上任，致力將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。（圖／文大提供）

▲文大董事長陳泰然（圖左）感謝新校長王子奇（圖右），在波濤洶湧時刻，願意承擔船長責任。（圖／文大提供）

接下新校長重任的王子奇說，在面臨少子化浪潮的此時此刻，願勇於承擔並全力以赴，而文大至今已達廿八萬校友，未來將致力營造文大「成為校友第二個家」，而文大教學與研究均有傑出成果，財務制度健全，希望在此基礎上，將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。

隨後王子奇以尼采「受苦的人沒有悲觀的權利」一語，期勉文大全體教職員生必須奮起，因為懷憂喪志從來不是解決問題的良方，未來他將扮演整合者而不是整頓者的角色，依據凝聚共識、整合資源、建立制度、落實管考等四個基本方針，期能在最短時間解決文大長期以來的學生宿舍、交通、餐食等基本問題。
 

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