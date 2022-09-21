一家八口都不用上班！人妻：除了帶小孩就是等吃三餐

▲女子一家八口都不用上班，令人好奇開銷從哪裡來？（圖／翻攝《新浪新聞》，下同）

圖文／CTWANT

一家八口都不上班，是家裡挖到礦還是財富自由？近日大陸社群流傳一段影片，一位人妻表示，他們一家八口都不上班，平常都在家帶小孩和等吃飯，只有老公在家做專職投資，引發網友討論。

據《新浪新聞》報導，上海一女子表示，一般家庭公婆不上班很正常，但他們家全家人都不上班，老公在家做專職投資，「我也不上班在家帶小孩。」而老公的哥哥目前單身也在家沒上班；加上媽媽也過來幫她帶小孩，家裡有8人，「一家人都不上班，家裡熱熱鬧鬧的。」

▲女子在家帶小孩，老公在家做專職投資。

女子說，大家除了帶小孩也沒事做，每天都在等吃三餐，「媽媽主要幫我帶老二，公公主要負責在花園種菜，我們一年四季吃的蔬菜，差不多都是我公公種的。」婆婆主要的工作是煮飯洗碗，和帶大女兒出去玩。女子表示，她除了帶小孩偶爾也會做家事，因為都不出門，所以夫妻也很少買衣服。老公表示，養小孩是他賺錢的動力。

影片曝光後，網友紛紛留言「這個家庭要達到什麼水平，才能一家八口不上班呀」、「不利於社會進步，建議增加這類人群的稅收」、「不上班人家有吃有喝有住，肯定有點本事的，我們天天上班，證明沒本事」、「肯定家裡有底子，加老人有退休金，加老公投資，她大伯子肯定也不可能吃白食，不是在家就沒收入的」、「但願能長久日子風調雨順國泰民安」、「上班的定義是什麼？一定要去辦公室、工廠裡才算」？

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