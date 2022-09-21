糖尿病年輕化！初發年齡「降至2字頭」　醫曝2大關鍵預防

▲食藥署召開糖尿病用藥記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣糖尿病人口超過220萬人，每年有超過16萬名新增病患，且統計資料顯示，初發病例中，29歲至39歲的年輕病患有增多趨勢。醫師表示，年輕型糖尿病患者，多有胰島素分泌、阻抗偏高情形，成長中孩童可從改變生活習慣與睡眠著手，可盡量在9至10時入睡，讓生長激素分泌，以利身體修復，降低胰島素阻抗發生。

食藥署今（21）日召開糖尿病用藥記者會，介紹兩款新型降血糖藥物，分別為「鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2抑制劑(SGLT2 inhibitors)」和「類升糖素胜肽-1受體促效劑(GLP-1 receptor agonists)」，除了不易出現低血糖的副作用，還額外提供心血管保護及減重的效果。

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食藥署科長洪國登表示，根據統計資料顯示，糖尿病標準化年齡無顯著改變，但男性得到糖尿病機率高於女性，過去常見於40歲以上族群，近20年來初發年齡也下降至29~39歲。由於糖尿病容易伴隨高血壓、高血脂、癌症等共病，呼籲民眾在用藥外，也要透過計畫飲食、運動等協助控糖。

中華民國糖尿病學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元醫師補充，生活形態控制可以降低糖化血色素1~2單位，用藥最多卻只能降低0.8單位，顯示維持良好生活型態是控糖關鍵。

糖尿病年輕化成因繁多，王治元說，台大醫院與英國學者共同研究發現，學校教育很重要，此外，睡眠型態也與糖尿病息息相關，若學童能維持9~10點入睡、5~6點起床運動，就能讓日夜荷爾蒙正常循環，減少疾病發生。

他也呼籲民眾要提早進行健檢，40歲以下若出現臨床不適症狀，可以做空腹飯後血糖、糖化血色素檢查，台灣近年來也有做糖尿病胰島抗體，也是很好鑑別一、二型糖尿病的方式。