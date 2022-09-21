女服務生上班首日廁所內遭性侵　變態同事：她要用力踢才算拒絕

▲女服務生第一天上班就被惡狼同事拖進廁所性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名在牛排店工作的王姓男子，見店裡第一天來上班的女服務生小華（化名）長得漂亮，竟趁機將小華拉進廁所，親吻她的胸部、用手指性侵得逞，還要小華幫他打手槍，小華受辱後假裝配合，脫困後報警處理。王男被捕後竟辯稱小華當時沒有明顯拒絕，應該要「動作大一點踹我的下面或腳，這樣才算是拒絕」，法院審理後依強制性交罪判他徒刑1年8月。

判決指出，小華因為朋友在牛排館工作，因人手不足，她在2020年10月18日到牛排館上班幫忙，當天晚上8時許，小華到廁所時，王男竟尾隨進入，把小華抱進廁所鎖上門，然後把小華的褲子脫掉，用手指性侵得逞，隨後又把她的內外衣脫掉，親吻小華胸部，甚至要求小華幫他口交，小華不斷掙扎拒絕，還向王男聲稱兩人消失太久會啟人疑竇，王男才放過小華。

小華脫身後哭著向朋友求助，朋友也馬上向店長報告，並報警處理，偵訊時，王男坦承有親吻小華的臉頰和胸部，也有用手指放進她的下體，但否認有性侵，他辯稱，不知道小華有沒有拒絕，他沒有感覺小華有拉開或踹他，因為「小華講話很小聲聽不到，應該要講大聲一點，動作大一點踹他的下面或腳，這樣才算是拒絕」。

但小華的朋友證稱，王男和小華是案發當天才認識，兩人會聊天、打鬧，但沒有曖昧，事發後小華哭著說王男對她做的事，讓她覺得自己很髒，向店長報告後，店長把兩人都叫去，王男也是說小華有反抗，但沒有很明確。

店長也作證說，事情發生前有注意到王男問小華有沒有男朋友？小華回答「剛分手在吵架很傷心」、「不能先交往，但可以先當朋友」。

法官因此認定二人間並沒有曖昧，且小華已明確有反抗、說「不行」，認為王男僅是狡辯、卸責，依強制性交罪判處他有期徒刑1年8個月，全案可上訴。