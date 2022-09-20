第一天上班就出事...高雄男騎車抽菸遭攔　見酒測值臉垮了

▲蘇姓男子（右）邊騎車邊抽菸被攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓男子（54歲）17日上午第一天到美術館工地上班，他邊騎車邊抽菸，被巡邏員警發現將他攔下，蘇男笑稱「我要上班怎麼可能喝酒啦！」，但酒測後酒測值為0.26毫克，蘇男瞬間垮臉，辯稱是前一晚喝了兩瓶啤酒，還要求要重測，當場被拒，蘇男大嘆沒賺到錢恐怕就要先付出代價。

▲蘇男的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蘇男是在17日上午7時許騎著機車在美術館附近找尋即將上工的工地，但一邊騎車一邊抽菸被後方眼尖的巡邏警發現，女警趨前攔停後喊著「哩來！哩來！」，詢問有無喝酒時，蘇男還笑稱，「我要上班怎麼可能喝酒啦！」

員警在盤查時發現，蘇男的駕照已因酒駕遭到註銷，也聞到男子身上的酒味，當場表明即將實施酒精檢測，原本淡定笑稱沒有飲酒的蘇男，卻在酒精檢測器有反映後，隨即緊繃起來，員警對他予以施測後酒精濃度超標，男子露出驚訝表情之餘急問「還可以再測一次嗎？」，當場遭到員警拒絕，並說明已有數值，不得重複施測。

警方調查，蘇姓男子在當天早上是第一次到美術館地區工作，已離工地不到500公尺的地方，沒想到因為找不到路加上騎車抽菸而遭警方查獲酒駕。全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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