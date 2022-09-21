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6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」全體復活

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展,殭屍展。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展殭屍栩栩如生。（圖／記者吳世龍攝）

記者隋昊志／綜合報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，造成當地多起災情，強烈的搖晃威力全台有感，南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展的殭屍們，都被地震晃到「復活」。一名當天剛好前往觀展的網友，將這難得的一幕拍下來，更直言「遇到地震特別可怕」。

南美館殭屍展開展前就話題不斷，從開幕後更是吸引不少人衝著3具超逼真的殭屍而去，人潮至今仍然絡繹不絕。一名女網友18日前往朝聖時，剛好遇到強震發生，她也立刻拿出手機錄下這難得的一幕，只見栩栩如生的殭屍隨著強震不斷擺動，宛如「屍變」般復活，一旁也不斷傳出觀展民眾的尖叫聲，這也讓原PO形容，「去博物館看殭屍展，遇到地震特別可怕！殭屍動起來了」。

影片上傳到推特後，短短2天就吸引近6千人按讚，更超過千次轉推，不少網友紛紛在影片底下留言表示，「沉浸式導覽還沒加價，賺到」、「殭屍表示當時他們也害怕極了」、「屍變了」、「比看電影更真實」、「該不會最怕的其實是這三位」、「早就該做成會前後搖晃的」、「完了！完了！要變殭屍了」、「英叔要坐不住了」、「一樣的票錢，為什麼你們的體驗比較真實」、「殭屍也會怕地震」、「記得停止呼吸」。

除了原PO之外，也有一名網友表示，當天剛好也去南美館看殭屍，地震發生當下自己在3樓，其中一幅展覽畫作還因地震搖晃過於強大掉了下來。

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