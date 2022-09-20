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玉里醫院挺過強震！病房錯位地板隆起未釀大災　住患安全無傷

▲▼衛服部玉里醫院在強震襲擊下，造成建物牆壁龜裂、病房錯位及地面因擠壓隆起。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼衛服部玉里醫院在強震襲擊下，造成建物牆壁龜裂、病房錯位及地面因擠壓隆起。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0917台東池上晚間發生芮氏規模6.4有感地震，18日下午2時44分再度發生規模6.8地震，2起地震造成富里、玉里地區多起嚴重災情，衛福部玉里醫院有多處院區分布在兩鄉鎮，強震襲擊下雖各院區建物多有災損，天佑玉醫挺過0918連環強震，住民及員工雖受到驚嚇，但所幸五大院區住民與員工均安，請社會大眾及家屬放心！

▲▼衛服部玉里醫院在強震襲擊下，造成建物牆壁龜裂、病房錯位及地面因擠壓隆起。（圖／玉里醫院提供，下同）
 
依據衛生福利部玉里醫院表示，地震發生當下，護理人員隨即將住民引導至空曠處進行避難並進行安撫，所幸無任何人員受傷，至於建築硬體設備多為天花板塊掉落、牆壁龜裂錯位及地面因地震擠壓隆起，部分院區水管爆管，水電部分目前已恢復使用中。

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▲▼衛服部玉里醫院在強震襲擊下，造成建物牆壁龜裂、病房錯位及地面因擠壓隆起。（圖／玉里醫院提供，下同）

據院方表示地震當晚第一時間該院王作仁院長坐鎮指揮並召開緊急災害應變會議，明確指示針對建物損壞結構立即請結構技師評估勘查以策安全，初步評估為無虞；萬寧院區因為多樓層建築，餘震不斷、輪椅病人移動不容易，報請長官核准後將萬寧院區輪椅住民60餘位不易於地震時疏散者，以大型巴士接駁送至溪口院區先行安置，俾利緊急時疏散順利。其次，發生地震當下，同時也湧入許多焦急家屬電話，擔心自己居住於醫院中的家人，院方也於當下透過臉書、Line生活圈向家屬報平安，並同時指示院內社工同仁盡力協助安撫家屬。

▲▼衛服部玉里醫院在強震襲擊下，造成建物牆壁龜裂、病房錯位及地面因擠壓隆起。（圖／玉里醫院提供，下同）
 
同時，院方也請主管主動關懷所屬科室同仁家中災損情形，必要時啟動員工關懷協助，大家共體時艱一起度過這困難時刻並盡速復原以恢復正常生活。

根據氣象局表示餘震仍會不固定發生，請務必做預備，而身為精神專科教學醫院的玉里醫院也表示，民眾可以多關注自己是否有因地震而影響睡眠及進食情況與心情持續性低落，可盡早覺察或經家人發現就近就醫，掛號服務諮詢電話:03-888-6141轉分機1101、1102，關心身邊你我周圍的人。
 

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