921當年他還暗爽停課　一早得知「中部倒一片」嚇慘：笑不出來

▲921大地震造成51711棟房屋全倒。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

921大地震於今（21）日滿23周年，許多人仍餘悸猶存。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「23年前的9/21/1：47你在做什麼？」說他當時在房間偷打電動，沒想到地震前先停電了，後來只好去睡。隔天他發現不用上課，本來還在心中暗爽，「看到電視報導，中部倒一片，完全笑不出來」，貼文引發熱議。

這位網友先是回想，南投發生7級大地震，震源深度只有8公里造成51711棟房屋全倒，「當天還在房間偷打電動，結果先停電後地震，而且震的非常大，沒電了只好休息睡覺。」隔天起床後，原PO就發現不用上課，「心裡暗爽沒多久，看到電視報導，中部倒一片，完全笑不出來。」於是發問，「當年大家都在做什麼？發現大地震有直接衝出去嗎？」

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貼文一出，底下的人紛紛留言，「睡覺被挖起來，邊睡邊走樓梯」、「在學舍五樓，奮力把同學抱下床後，一起走搖晃的逃生梯逃走，宿舍門差點打不開」、「被搖醒，全家往外跑」、「那時候才小一，睡飽飽，隔天才知道」、「當時才國中，聽了一整晚廣播」、「那時候還是嬰兒 不知道」、「洗澡到一半，停電用爬的。」

還有網友的回憶令人超驚恐，「被搖起來，嚇得躲到桌子下面，之後整夜輾轉難眠，一直有餘震，非常難熬的夜晚」、「睡覺時突然被拋起來，隔天才知道附近死了很多人」、「在屏東搖到差點走不出門」、「床變成了衝浪板，感覺在海上衝浪」、「隔天一大早太陽出來後，有一種劫後餘生的感覺」、「跟爸媽跑出去，看到遠處天空紅，後來才知道埔里酒廠大火。」