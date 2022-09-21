高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！　PTT風向大逆轉

記者周亭瑋／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安昨召開記者會，大動作駁斥論文抄襲一說，然而一句「我師大榜首、台大斐陶斐學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發議論；不過，就有網友完整看完記者會，並整理出逐字稿，認為高的言論根本被斷章取義了。

▲高虹安昨開記者會反擊抄襲說。（圖／記者屠惠剛攝）

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回顧這場記者會，高虹安整段話如下：

我想最後，高虹安不是林智堅，高虹安在求學的時期，沒有什麼政治人物的人脈跟光環，也沒有什麼顯赫的家世背景，我們是在努力地去在每一個地方、每一個領域，去努力、去做好每一件事情，所以我們在美國博士求學期間發表論文，都是可以供檢驗的。

我最後強調，一個人的「record（成績；經歷）」是可以被檢驗的。我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情。

▲針對高虹安這段發言，網友寫下看法。（圖／翻攝自PTT）

針對這段話，鄉民表示，「很清楚，高虹安是將自己對比林智堅。她自認從頭到尾的成績紀錄都很努力，可以被檢驗。而不是林智堅的狀況，在學科能力不夠的先天條件下，才只好用抄襲論文的行徑，灌水台大學歷。」

他接著直言，「你也許可以覺得她看不起林智堅這樣，沒本事卻靠灌水洗台大學歷的行為；但你若說高虹安是看不起中華大學夜間部的人，那就是標準的斷章取義。」

▲高虹安今晨道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

對此，網友們紛紛回應，「正確」、「推推推」、「李眉蓁認錯，回正修重讀也是respect啊」、「他就是認為中華夜間部很爛才需要灌水學歷，解釋再多都改變不了這個事實」、「裝睡的人永遠都叫不醒」、「這篇正解」。

不過，高虹安今晨仍鞠躬道歉了，坦言對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉。

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