世上最危險工作！他慘遭氫氣球載走失蹤　飄350公里奇蹟脫困

▲採松子的大陸胡姓男子被氫氣球載走，兩天兩夜後才找到。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

採松子（松塔）被譽為「世上最危險工作之一」，因松樹的松子長在最高處，約10米高的樹上，必須冒著生命危險爬到樹頂，因此每年都有不少工人不慎摔下樹發生意外，近年更延伸出用氫氣球飛在高處採松子，但近日卻發生有工人搭氫氣球採松子時漂走，就這樣失蹤了兩天兩夜，最後靠著手機定位系統才發現他。

▲松子經濟價值高，但長在一兩公尺的松樹上，必須冒著生命危險來採收。（示意圖／翻攝自pixabay）

大陸黑龍江省一名胡姓男子在乘坐氫氣球採松塔時，因下方的安全繩沒有鎖緊，結果氫氣球就這樣漂走，他也趕緊打電話通知家人與老闆，老闆趕緊叫他不要緊張，並遠端指導他給氫氣球排氣，沒想到他用勾子想幫氫氣球洩氣，剛開始怎麼都勾不著，勾到後卻發現根本無法排氣，氫氣球還是不斷在上升。

正當他飄在空中不知道該怎麼辦時，自己的名子已經登上微博熱搜，最後他這樣飄了300多公里，兩天兩夜最後跌在一棵樹上，警方靠著手機定位找到他，他也因為兩天兩夜沒有吃東西，加上摔在樹上時腰受傷，也趕快送醫治療。

▲松子在松塔當中，工人也冒著危險採松塔，下來再打碎採收松子。（示意圖／翻攝自pixabay）

陸煤《大象新聞》也深入採訪，得知目前正是松子盛產的季節，所以東北三省都有不少工人坐著氫氣球，用生命和20公尺高的松樹作戰，來自遼寧省的胡姓男子也是希望賺一筆「打松塔」的快錢工作，因此來做這份工作，沒想到才工作一週就遇到被氫氣球載走的狀況。

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