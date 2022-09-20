這總統去女王葬禮「在靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆：不懂尊重？

The Sun has posted video of Armenian President Vahagn Khachaturyan breaching guidelines while others pay their respects to #QueenElizabeth as she lies in state. The Embassy staffer with him clearly aware that this is prohibited. #QueenElizabethIIMemorial https://t.co/sSx86jQilV pic.twitter.com/Qnfa91ygfi — Onnik J. Krikorian (@onewmphoto) September 18, 2022

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬，全球有超過500位元首、王室成員及政商名流到場致哀。然而外媒18日卻發現，亞美尼亞總統哈恰圖良（Vahagn Khachaturyan）在西敏廳向女王靈柩鞠躬時，居然不顧場內規定，和助手當場玩起了擺拍，引發眾人不滿。

據《每日星報》報導，英女王19日舉行國葬前，曾在西敏廳停靈4天供民眾瞻仰，各國也紛紛派出代表前往致哀。政府在開放人們入內憑弔女王時，曾明令禁止所有人在廳內拍照或使用任何電子設備，而且大家在憑弔時也必須保持肅靜。

▲亞美尼亞總統哈恰圖良18日在西敏廳向女王靈柩鞠躬時，不顧規定和助手玩起擺拍，引發眾人不滿。（圖／翻攝自推特）

不料，亞美尼亞總統哈恰圖良進入西敏廳致意時，竟在覆蓋著英國國旗的女王靈柩前，指示助手掏出手機，為他拍下向女王鞠躬的照片，而且2人事後還在廳內大聲說話、大笑，完全不理會眾人目光與場內規定，令現場工作人員憤怒不已。

哈恰圖良在西敏廳內的不合宜表現流出後，遭到了來自英國與亞美尼亞民眾的猛烈抨擊。不少英國網友認為，「哈恰圖良明知這是個嚴肅的場合，而且他也很清楚這些規定，但他就是不願意跟從。他不知道什麼是尊重嗎？」，而亞美尼亞民眾則認為，他們的總統「十分丟臉」。

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