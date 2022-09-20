　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞美尼亞總統在「女王靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆：不懂尊重？

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬，全球有超過500位元首、王室成員及政商名流到場致哀。然而外媒18日卻發現，亞美尼亞總統哈恰圖良（Vahagn Khachaturyan）在西敏廳向女王靈柩鞠躬時，居然不顧場內規定，和助手當場玩起了擺拍，引發眾人不滿。

據《每日星報》報導，英女王19日舉行國葬前，曾在西敏廳停靈4天供民眾瞻仰，各國也紛紛派出代表前往致哀。政府在開放人們入內憑弔女王時，曾明令禁止所有人在廳內拍照或使用任何電子設備，而且大家在憑弔時也必須保持肅靜。

▲▼亞美尼亞總統哈恰圖良18日在西敏廳向女王靈柩鞠躬時，不顧規定和助手玩起擺拍，引發眾人不滿。（圖／翻攝自推特）

▲亞美尼亞總統哈恰圖良18日在西敏廳向女王靈柩鞠躬時，不顧規定和助手玩起擺拍，引發眾人不滿。（圖／翻攝自推特）

不料，亞美尼亞總統哈恰圖良進入西敏廳致意時，竟在覆蓋著英國國旗的女王靈柩前，指示助手掏出手機，為他拍下向女王鞠躬的照片，而且2人事後還在廳內大聲說話、大笑，完全不理會眾人目光與場內規定，令現場工作人員憤怒不已。

哈恰圖良在西敏廳內的不合宜表現流出後，遭到了來自英國與亞美尼亞民眾的猛烈抨擊。不少英國網友認為，「哈恰圖良明知這是個嚴肅的場合，而且他也很清楚這些規定，但他就是不願意跟從。他不知道什麼是尊重嗎？」，而亞美尼亞民眾則認為，他們的總統「十分丟臉」。

►這總統參加女王葬禮　花13秒哀悼「2分鐘拉票」被罵爆：臉丟到國外
►女王國葬花束藏深意！查爾斯特選75年前這朵花　親筆痛悼：深情緬懷
►女王國葬倫敦街道「全是沙」！　背後原因曝光

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
老公送「300萬大紅包」！　女星生日收驚嚇大禮
獨／恐怖現場曝！海光煉鋼廠爆炸　他慘遭活活燒死在駕駛座
這總統去女王葬禮「靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆
快訊／富邦金併日盛金　金管會過了！
防疫保單鬆口氣！金管會出2招　產險業大減壓
香蕉價格崩跌僅剩2元！　關鍵2原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「伊波拉」又現蹤烏干達！1男死後才驗出　官員警告疫情恐再起

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」　還頻頻對她癡笑

今年近700次地震！　紐西蘭「超級火山」陶波升至1級警戒

印度猴又咬人！女遊客在泰姬瑪哈陵拍照　左腿被咬爆血畫面曝光

這總統去女王葬禮「在靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆：不懂尊重？

反對「安倍國葬」！1.3萬日本人走上街頭　不畏颱風示威遊行

烏克蘭軍隊再傳捷報！奪回盧甘斯克村莊　親俄勢力強制徵兵

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

愛車被擦撞！植物肉營運長抓狂「開葷」　爆血啃咬男司機鼻尖肉

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

「伊波拉」又現蹤烏干達！1男死後才驗出　官員警告疫情恐再起

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」　還頻頻對她癡笑

今年近700次地震！　紐西蘭「超級火山」陶波升至1級警戒

印度猴又咬人！女遊客在泰姬瑪哈陵拍照　左腿被咬爆血畫面曝光

這總統去女王葬禮「在靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆：不懂尊重？

反對「安倍國葬」！1.3萬日本人走上街頭　不畏颱風示威遊行

烏克蘭軍隊再傳捷報！奪回盧甘斯克村莊　親俄勢力強制徵兵

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

愛車被擦撞！植物肉營運長抓狂「開葷」　爆血啃咬男司機鼻尖肉

因應連續強震　六河局啟動堤防安全檢查檢測正常

大S久違開工！婚後首復出「超仙狀態」曝光

洗腎男返家開車身體不適　疑闖紅燈撞右轉公車再掃3機車

「伊波拉」又現蹤烏干達！1男死後才驗出　官員警告疫情恐再起

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」　還頻頻對她癡笑

獨／恐怖現場曝！海光煉鋼廠爆炸奪1命　爐渣飛300m再燒物流倉庫

今年近700次地震！　紐西蘭「超級火山」陶波升至1級警戒

質疑謝龍介選舉操弄介入經營　靈骨塔業者對謝續提告訴

玉里橋頭臭豆腐免排隊了！強震害供水不穩　即起限外帶禁內用

代銷南霸天砸4.6億拿下台糖鳳山合建地　明年推小宅案

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

國際熱門新聞

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

女王去遠方旅行了　英王室最後致敬照

女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　象徵時代結束

喬治小王子哭了　低頭偷擦眼淚

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

這總統花13秒哀悼女王「2分鐘拉票」被罵爆

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

英國女王伴夫婿菲利普親王長眠

更多熱門

相關新聞

告別女王　深思怎為文明留後路

告別女王　深思怎為文明留後路

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，她的國葬於台灣時間19日晚間6時在倫敦西敏寺舉行，這是繼1965年1月前英國首相邱吉爾（WinstonChurchill）逝世後，超過半個世紀以來英國再次舉行高規格國葬。

女王國葬直播錄到「超清晰鬼聲」

女王國葬直播錄到「超清晰鬼聲」

哈利梅根何時返美？最快國葬結束就離開

哈利梅根何時返美？最快國葬結束就離開

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

女王去遠方旅行了　英王室最後致敬照

女王去遠方旅行了　英王室最後致敬照

關鍵字：

英國英女王國葬亞美尼亞Vahagn Khachaturyan擺拍

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面