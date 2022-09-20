女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW — an ancient man (@goulcher) September 19, 2022

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與世長辭，國葬典禮也於19日舉行，但英國《獨立電視台》（ITV）直播時，卻錄到一段非常清晰的詭異女聲，把觀眾及網友嚇壞了。

在空拍直播畫面中，女王靈車車隊緩緩駛往西倫敦，此時女聲幽幽說道，「死亡是不可逆轉的，事實是她被困住了。」奇怪的是，男主播彷彿什麼都沒聽到一樣，依然持續播報現場畫面。

▲女王的靈柩送上靈車，運往溫莎堡舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

《獨立電視台》目前尚未承認或解釋女聲屬於誰、從何而來，或者為何說出如此令人毛骨悚然的一句話，但這段影片在推特上瘋傳後，大家都嚇壞了，「這天X的是什麼？ITV？」、「一個女妖在ITV上竊竊私語！」、「這真的把我嚇壞了。」

網友們也提出各種推測，一些人提出較合乎邏輯的解釋，他們認為可能是棚內工作人員試圖低聲說話，卻仍不幸被收音了。另一些人提出荒謬揣測，直呼那是「黛安娜的鬼魂」。

女王一個人去遠方旅行了 英王室公布「最後致敬照」逼哭世人