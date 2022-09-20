超萌緝毒犬1分鐘不到就「破案」　與憲兵隊共查獲264公斤毒品

記者蘇晏男／台北報導

國軍為貫徹政府「無毒家園」政策，從事各項反毒工作，在各憲兵隊、緝毒犬配合檢調機關指揮下，2021年至今年8月止，共計查獲各類毒品共264公斤。憲兵指揮部今（20日）展現緝毒犬在基礎、人身、空間搜索能力；結果犬隻皆花不到一分鐘，就成功查緝毒品。

▲憲指部20日展現緝毒犬搜索、查緝能力。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

憲指部指出，本部所屬士林、台中、高雄及花蓮憲兵隊2020年1月1日編成「緝毒犬分組」，編制18頭犬隻、現有犬隻計16頭，規劃於2022年底前補實缺額2頭，協助執行憲兵隊毒品查緝（察）任務，並投入國軍毒品防制及維護社會治安。

憲指部也說，2021年至今年8月止，各憲兵隊執行毒品查緝案件計308案，移送案犯412人，查獲各類毒品共264公斤。緝毒犬分組方面，由作戰區指定採無預警突檢方式，執行國軍營區查察勤務暨司法案件協勤計683場次，於執行司法案件時，成功查獲各類毒品310.09公克、毒品吸食器等17項不法證物，並曾於教召場次查獲2位召員身上疑有毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，函送台南及橋頭地檢署偵辦。

另外，憲兵指揮部刑事鑑識中心刑事鑑識士謝旻錞上士及台北憲兵隊調查士王淳鐽中士，分別榮獲111年防毒監控組及緝毒合作組有功人士獎項，展現國軍對毒品零容忍的決心與卓越成果。

王淳鐽指出，民人若涉及槍砲或毒品，全台灣的憲兵都可以立案偵辦，經由彙整後報請地檢署，由檢察官實施指揮。

負責緝毒犬勤務任務以及照護的士林憲兵隊憲兵調查士葉治佑表示，一開始犬隻不太會理會你，要多跟牠認識，培養默契，最重要的是你要相信你自己，犬隻才會信任你、聽從指令；訓期基本3個月以上，每天要對犬隻進行皮毛保健，也要了解犬隻器官構造，以免執勤跟刑案偵辦時，有不必要的麻煩，例如犬隻出現身體不適狀況。葉治佑也說與緝毒犬與家犬互動上有差異，不能給緝毒犬太多的溺愛。

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