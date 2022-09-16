住家製毒分裝全都來　警蒐證8個月終於逮人...還查獲兩把槍

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵查隊，於毒品案件溯源報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，歷經8個月長期埋伏跟監及蒐證，9月14日及15日，持搜索票及拘票，分別前往台南市安定區及高雄市小港區等處所執行搜索，破獲毒品分裝場，起獲毒品及改造手槍，全案依槍砲及品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局破獲毒品分裝場，起獲毒品及改造手槍，逮捕吳姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方趁36歲吳姓藥頭至安定區訪友時心防鬆懈之際，警力一擁而上、不費一槍一彈將其制伏逮捕，後續帶同前往小港區住處搜索，共計查扣第一級毒品海洛因107.36公克、第二級毒品安非他命毛重379.26公克、改造手槍2支、子彈32發、電子磅秤6台、電動研磨機3台、分裝夾鏈袋1批、行動電話5具及犯罪所得現金新臺幣49萬2500元、點鈔機2臺、疑似毒品先驅原料、化學原料、製毒工具1批等證物。





專案小組在前往吳姓藥頭高雄小港區住處搜索時，屋內傳出陣陣刺鼻的化學藥劑味道，於屋內察看發現各類疑似毒品先驅原料及化學原料、不明粉末及化學實驗器具等物，赫然發現吳嫌為販賣毒品牟利，竟自購專業的器材以其他化學物品來摻加稀釋、分裝，住處儼然是一座毒品製毒分裝廠，且為求販毒安全竟非法持有改造手槍傍身，然相關不法犯行均已為員警監控，也在縝密之勤務部署下，成功緝捕吳嫌到案並起獲槍毒等證物。全案依毒品、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並由檢察官聲請羈押審理中。