凱特出席國葬戴的「三層珍珠項鍊」大有來頭！女王、黛妃都戴過

記者王佩翊/編譯

英國已故女王伊莉莎白二世的國葬儀式已於19日正式落幕,來自全球各國的元首與政要齊聚一堂替女王哀悼,而王室成員的一舉一動也成為全球媒體關注的焦點。其中凱特王妃所佩戴的珍珠項鍊,也被發現是伊莉莎白二世與黛安娜王妃生前曾經佩戴過的珠寶,凱特王妃此舉除了悼念生前喜愛珍珠飾品的女王,也格外具有傳承意義。

根據《每日郵報》報導,現年40歲的凱特王妃19日帶著9歲的大兒子喬治王子與7歲的女兒夏綠蒂公主一同參加葬禮,當天她本人身穿黑色大衣、頭戴黑色帽子,並且佩戴珍珠耳環以及三層珍珠項鍊,向生前喜愛珍珠的女王致意。而她2021年參加菲利普親王的葬禮時,也曾佩戴相同的耳環與項鍊。

查爾斯三世登基後,隨著威廉王子繼承威爾斯親王的頭銜,凱特王妃也成為黛安娜王妃之後,首位繼承威爾斯王妃封號的王室成員。而她在女王國葬上所佩戴的珍珠項鍊,也被發現是黛安娜王妃生前曾經佩戴過的飾品。不僅如此,女王年輕時也曾戴過同一條項鍊,更具有意義。

凱特王妃在國葬儀式中,除了偶爾在喬治王子與夏綠蒂公主因為太過悲傷而低頭拭淚時給予安慰外,其他大多數時間都保持莊重。根據報導指出,來自全球各地的2000多名王室成員、國家元首以及政要,一同聚集於西敏寺,哀悼女王伊莉莎白二世。

先前曾經傳出,喬治王子與夏綠蒂公主可能會跟著祖父查爾斯三世與父親威廉王子的腳步,走在女王的靈柩後面,不過最終兩人仍然跟著母親先行到教堂等候。而年僅4歲的路易王子則因年紀太小,並未參與此次的國葬。

