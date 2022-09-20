八德運動中心牆壁「一踢就破」！他揭腳型大洞照質疑：有點奇怪

▲八德運動中心粉專今年3月PO出牆壁破洞照，提醒民眾愛惜。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心，下同）

記者閔文昱／綜合報導

18日花東發生規模6.8地震，全台有感強烈搖晃，花蓮、台東多處建物倒塌，其中才剛裝修完工的桃園八德運動中心也禁不起強震，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，造成1人受傷。對此，資深媒體人黃揚明揭露，除了天花板以外，運動中心的牆壁更是「一踢就破」，且還不只發生一次，再度引發質疑。

事實上，早在今年3月時，八德運動中心粉專就PO出牆壁破了一個大洞的畫面提醒，「拜託一下大家，不要再踩我們的牆壁飛簷走壁，這一腳維修費用就是上萬元，沒有真的激烈到煞不住，就只是單純是為了耍帥要踩牆反彈，真的沒有必要...就算是實牆…也會留下腳印，現在的牆很多材質，不是每面都可以這樣踩，場館維護不易，不要跟自已的錢過不去啊。」

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隨著這次地震造成八德運動中心天花板坍塌，黃揚明先是提出質疑，涵蓋八德國民運動中心工程的「北景雲計畫」中，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心，結果先前卻發現水塔容量不足「水不夠用」的窘境，市府必須多花73萬增設水箱，之後又發生牆壁一踢就破的狀況，質疑整個工程案根本有問題。

黃揚明認為，雖然八德運動中心的牆面應該是為了隔音設計，使用較輕薄的材質，「但是....在一個原本設計做多功能綜合球場的場地設置這樣的牆面材質，是否有點奇怪？」

▲黃揚明質疑八德運動中心牆壁一踢就破。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

貼文曝光後，不少網友紛紛痛批「沒人想到整個球場都是紙糊的，不能搖不能撞」、「只有地板實的，牆壁與頂都是裝飾？跟空地打球70%像」、「用這種牆也太不考慮現實會遇到的情況吧」，不過也有網友指出，「這不是豆腐渣吧，材料問題」、「你踢這牆就不對了，這又不是結構牆」、「羽球有踢牆的動作？落界外就得分了救啥」。

針對運動中心羽球場坍塌意外，桃園市長鄭文燦於18日和專業技師一起到現場，對天花板與燈光的工程進行結構鑑定，並於19日受訪時致歉表示「市府當然會負責任」，認為一定可以查出原因，會盡最快的速度完成鑑定與修復。此外，也特別請體育局會同營運單位救國團，去向受輕傷、受驚嚇的民眾慰問。

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