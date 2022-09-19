國民黨團諷八德運動中心如「林智堅4.0」　要鄭文燦說明有無弊端

▲國民黨團召開「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，桃園最大震度3級，卻造成去年剛啟用的八德國民運動中心五樓羽球場天花板崩落，引發網友質疑；而名嘴黃揚明則指該運動中心是市府委外統包工程，估計至少9.9億元，然而綠營側翼卻推責給救國團。對此，國民黨立法院黨團19日要求桃園市長鄭文燦出面講清楚有無弊端，並形容這是「林智堅4.0」。

八德國民運動中心五樓羽球場的天花板18日因地震崩落，畫面在網路瘋傳，鄭文燦在晚間致歉，並表示自己責無旁貸。對於該工程，有網友拿前新竹市長林智堅任內的新竹棒球場比擬，形容是「林智堅2.0」，而黃揚明則指，涵蓋八德國民運動中心工程的「北景雲計畫」原本統包決標金額為10億5533萬元，後續追加了約2億元，整個統包標案若以最終金額12億5536萬元推估，至少約有9.9億元是花在八德國民運動中心。

然而，民進黨桃園市長參選人魏筠回嗆，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？」其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億。黃揚明則反駁，救國團要負責的前提，是塌陷的天花板是由救國團接手營運後才裝的，但去年8月還沒試營運前，桃園市政府提供的新聞圖片，其天花板就已經是崩塌的那個樣子。

對於八德國民運動中心天花板崩落爭議，國民黨團總召曾銘宗19日表示，當時市長是鄭文燦，鄭文燦花了這麼多錢，結果桃園才幾級就不能用，有沒有弊端、施工不當等，請鄭文燦出面跟全民講清楚、說明白。

媒體追問，有人說八德運動中心天花板塌陷很像「林智堅2.0」，曾銘宗說，林智堅還只是論文、運動場，這個恐怕不是林智堅2.0，應該是「林智堅4.0」。