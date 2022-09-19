世界看見台灣！八德運動中心「天花板崩塌」　CNN主播看呆：WOW

記者邱晟軒／綜合報導

台東昨（18）日14時44分發生規模6.8地震，全台有感強烈搖晃，花東地區多處建物倒塌，另外才剛裝修完工的桃園八德運動中心也禁不起強震，嚴重毀損，天花板骨牌式下墜畫面更讓美國有線電視新聞網（CNN）記者驚喊「哇！這樣都沒人受傷嗎？」

桃園八德國民運動中心5樓的多功能球場（羽球場），因禁不起6.8強震，發生了天花板輕鋼架及隔音板倒塌掉落，甚至連管道也一整個垂落到地面，現場凌亂不勘，造成一位民眾受了輕度擦傷。

外媒高度關注台灣918大地震！其中，桃園八德運動中心天花板震塌的影像就出現在CNN報導中，上百塊隔音板應聲塌落的一幕，更是讓女主播瞪大眼驚喊「哇！這樣都沒人受傷嗎？」對此，資深媒體人黃揚明今天上午就發文狠酸「登上CNN了，讓世界看見台灣...」

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▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

針對運動中心天花板崩坍意外，桃園市長鄭文燦致歉表示，已責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，並請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作，「身為市長，維護市民安全是我的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，我責無旁貸。」

鄭文燦強調，台灣位處板塊交界處的台灣，雖然面對地震並不陌生，但每次遇到突如其來的搖晃，令誰都坐立難安，未來兩、三天也許會有餘震，市府各單位隨時做好戒備，也請大家發生地震時，切記保持冷靜，一起做好防災準備。